Izrael 50 ezer tartalékos katonát hív be a tervezett gázai támadása előtt

háború
  • Link másolása
  • Facebook
  • X (Twitter)
  • Tumblr
  • LinkedIn

Izrael 50 ezer tartalékos katonát hív be a Gáza város ellen tervezett támadása előtt, de a hadműveletet elsősorban hivatásos katonák hajtják majd végre. Erről egy név nélkül nyilatkozó izraeli katonatiszt beszélt.

A forrás azt mondta, hogy a tartalékosok behívóit a következő napokban küldik majd ki. A tartalékosoknak szeptemberben kell majd szolgálatra jelentkezniük. A légierőhöz vagy a katonai hírszerzéshez osztják majd be őket, de lesznek olyanok is, akik hivatásos katonákat helyettesítenek majd a Gázai övezeten kívül.

Izraeli harckocsi Gáza határában
Fotó: JACK GUEZ/AFP

Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök augusztus 7-én jelentette be, hogy Izrael teljes katonai megszállás alá vonja a Gázai övezet egészét. A megszállt területet kormányzását pedig idővel átadják majd az izraeli fegyveres erőknek.

A Gázai övezetet a Hamász 2023 októberi terrortámadás óta támadja az izraeli hadsereg. A palesztinok által lakott területen megtervezett éhínség van, amiről itt írtunk bővebben. (via Reuters)

háború izraeli-hamász háború gáza Izrael gázai övezet Benjamin Netanjahu
Kapcsolódó cikkek

Netanjahu: Egész Gázát megszálljuk, ez a szándékunk

Az izraeli miniszterelnök a Fox Newsnak ismerte el, hogy ilyen terveik vannak.

Bábel Vilmos
külföld

Egymást kiirtani – A gázai háború egy éve

A több tízezer halott ellenére Izraelnek máig egyik célját sem sikerült elérnie: a Hamász nem semmisült meg, a túszok pedig nem térhettek haza. Eközben az ország korábban elképzelhetetlen külső és belső problémákkal küzd. A folyó és a tenger között azonban továbbra is palesztinként rosszabb, és már mindkét oldalon vannak, akik népirtásra vágynak.

Bede Márton
külföld

A megtervezett éhínség

Katasztrofális a helyzet Gázában, és elsősorban Izraelen múlik, meddig marad ez így. A nemzetközi felháborodás hatására kisebb engedményeket tettek, de a tömeges éhezés enyhítéséhez sokkal többet kellene tenni, és sokkal gyorsabban.

Horváth Bence
külföld