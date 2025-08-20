„Kitáncoljuk magunkból azt a gyászt, szorongást és feszültséget, ami manapság állandóan velünk van”

A cikkek megosztásához Közösség vagy Belső Kör csomagra van szükséged. Ha még nincs ilyen előfizetésed, a Csomagok között válts most magadnak egyet. Ha már van, lépj be a fiókodba!

Oroszország teljes körű inváziója 2022 februárjában alapjaiban forgatta fel az ukrán élet minden szegmensét, köztük a korábban nagyon népszerű éjszakai életet is, Kijevet hosszú ideig Kelet-Európa rave-fővárosaként tartották számon. Az eltelt több mint 3 évben rengeteg anyag készült a techno- és bulikultúráról a háború árnyékában, a legjobb közülük ez a dokumentumfilm:

Legutóbb a Dua Lipa popsztár által alapított Service95 nevű kulturális magazin készített riportot, ami bemutatja, hogy a háború borzalmai között mennyire fontos a helyi fiataloknak az a pár óra, amit a klubokban tölthetnek, és azt is, hogy ezek sokkal többről szólnak, mint egyszerű bulikról. Mivel most már a kijárási tilalom határozza meg Ukrajna fővárosának ritmusát, a hajnalig tartó techno-maratonok, amik egykor az underground színtér éltetői voltak, a múlté lettek. A főváros éjféltől reggel 5-ig elcsendesedik: a táncparkettek kiürülnek, a klubok bezárnak, csak a generátorok halk zúgása és a távoli szirénák hangja töri meg a csendet. Ennek ellenére az éjszakai élet szellemisége tovább él.