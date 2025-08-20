Közúti veszélyeztetés miatt indított büntetőeljárást a rendőrség Hadházy Ákos balesete után

Büntetőeljárás keretein belül vizsgálja a Bicskei Rendőrfőkapitányság Hadházy Ákos hatvanpusztai balesetét – írta megkeresésünkre a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság. Arra nem válaszoltak, hogy az ügyben gyanúsítottként kihallgattak-e valakit.

Hadházy Ákosnak kedd délután mentek neki a hatvanpusztai földúton. A balesetről részletes tanúvallomást tett a rendőrségen. Ott is elmondta, hogy a kocsit leparkolta, majd gyalog bement a majorságba, keresve a tulajdonost. A kertész felszólítására távozott, beült az autóba, majd észrevette, hogy hátulról „egy nagy méretű terepjáró” közelít felé, „feltűnően nagy sebességgel”. Miután ez az autó messze volt, Hadházy úgy érezte, ez nem veszélyeztette őt, de „közeledett.”

A földút nagyon rossz minőségű, ezért kiment a tarló szélére, ahol a nyomok alapján mások is közlekedtek. Ekkor vette észre, hogy szemből is jön egy fekete Suzuki, ami nagy sebességgel közelít hozzá.

Hadházy a rendőröknek elmondta, a Suzuki eleinte a földúton ment, majd mikor közelebb ért hozzá, hirtelen átvágott a tarló részére, és vele szemben ment, még mindig gyorsan.

„Én ettől megijedtem, és egy gyors kormánymozdulattal visszatértem a földútra, bár ez nem volt biztonságos, mert egy nagy szintkülönbségen kellett áthajtanom” – írta le a manővert Hadházy, aki az édesapja Dusterével volt Hatvanpusztán.

Elment a Suzuki mellett és igyekezett gyorsan elhagyni a helyszínt. A rendőrségen még kétszer elmondta, hogy megijedt, és azt is közölte, hogy legutóbb kiszúrták a szolgálati autójának a kerekeit.

Nem sokkal később a visszapillantóban észrevette, hogy a Suzuki nagy sebességgel jön mögötte. „Majd azt éreztem, hogy hátulról a gépkocsival érintkezik, és egy pillanat múlva azt láttam, hogy közvetlenül mellettem van a Suzuki, és nekem kormányozza a gépkocsiját.”

Hadházy autója csak megsérült az ütközéstől, a Suzuki viszont fel is borult, a bal oldalára. Hadházy a Facebookra posztolt egy képet, ami szerint a Hatvanpusztát védő Testőr Kft. egyik munkatársa vezette az autót, aki saját maga ki tudott szállni.

A felborult Suzuki az ütközés után Fotó: Hadházy Ákos

Hadházy, és a vele lévő újságíró nem sérült meg, a Suzuki sofőrjét elvitték a mentők, de tudomása szerint ő sem sérült meg komolyabban. Az üldözést és a balesetet az újságíró rögzítette, az erről készült felvételt átadták a rendőrségnek. Hadházy rendőrségen elmondta, megkérdezte a suzukist, miért csinálta ezt, de annyi volt a válasz, hogy ne kérdezze, nem akar válaszolni.

A sérült Duster Fotó: Hadházy Ákos

A képviselő szerint az autóban 500 ezer forintos kár keletkezett. Hadházy Ákos a 444-nek arról beszélt, a történek után a sofőr nem kért tőle bocsánatot. Azt mondta, ő nem tett feljelentést, miután a rendőrség már elindította a büntetőeljárást, közúti veszélyeztetés miatt.