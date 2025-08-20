Magyar Péter 10 pontos programot hirdetett, Orbánt és a Fideszt viszont meg sem említette

Magyar Péter Pannonhalmán, a „Szent István nyomában” című rendezvényen mondott augusztus 20-ai beszédet, amiben meghirdette a 10 pontos Szent István-programot. Azt mondta, a program nem négy évre, hanem egy nemzedéknyi időre szól.
A Tisza Párt 10 pontja:
Magyar azt mondta, ez a tíz pont nem kívánságlista, hanem munkaterv. Mindegyik pont mögé odaállítják a forrást, a határidőt és a felelősöket. Azt ígérte, hogy a program végrehajtását a Tisza-kormány megalakulásának első napjától nyilvánosan, negyedéves bontásban követik majd.
Arról is beszélt, hogy a jövő nem kizárólag Budapesten és a megyeszékhelyeken dől el. „Hanem abban, hogy a legkisebb faluban lesz-e még óvoda, bolt, háziorvos, közösségi tér, buszjárat, tiszta levegő, ivóvíz, internet, remény.”
A 10 pontos programot Szent István ígéreteivel hozta párhuzamba. Szerinte ahogy a Tiszának, első királyunknak sem voltak kicsi szavai.
„Azt mondta: építs templomot, és mellette iskolát; építs megyét, és bennük szervezetet; építs hidat, és mögé várost. Mi ma azt mondjuk: építs kórházat, és mellé alapellátást; építs iskolát, és mellé tanári megbecsülést; építs víztározót, és mellé talajvédelmet; építs naperőművet, és mellé tárolókapacitást; építs önkormányzatot, és mellé szabadságot.”
Magyar azt mondta, ha megvalósítják a 10 pontos programot, akkor Magyarország nemcsak túlélni, hanem gyarapodni is fog. „Nemcsak múltja, hanem jövője is lesz Európában. Mert mi nem Európa peremén akarunk álldogálni, hanem Európa szívéhez akarunk tartozni – úgy, ahogy Szent István is akarta.”
Magyar beszédében egyszer sem említette Orbán Viktort vagy a Fideszt. Helyette a megbékélés fontosságáról beszélt.
„Nem az a dolgunk, hogy gyűlöletet növesszünk a szívekben, hanem az, hogy rendet tegyünk a fejekben. Nem azért mondjuk ki, mi romlott el, hogy valakit megalázzunk, hanem hogy mindent helyreállítsunk. A magyar a bajban nem szavakat, hanem kezeket keres. A magyar nem fél a munkától, csak attól, hogy nem látja értelmét. Mutassunk értelmet, adjunk értelmet – és meg fog jönni a munkakedv.”
Közvetett módon azonban így is kitért a Fideszre. A NER és a valóság viszonyáról szóló mondatai nagy tapsot kaptak a helyszínen.
„Aki Magyarországon kormányoz, az nem uralkodhat a népen. A hatalom nem kiváltság, hanem munka; nem zsákmány, hanem számonkérhető szolgálat. A kényes kérdésekre egyértelmű válaszokat kell adni: amikor a közpénz magánpénzzé válik, az nem a tehetség jele, hanem bűn. Amikor a keleti függőségből erényt faragunk, az nem okosság, hanem árulás. Amikor a kultúrát megosztásra használjuk, az nem ízlés, hanem méltatlanság. Aki Magyarországot szereti, annak az ország valódi szükségleteit kell szolgálnia. Minden rendszer fennmarad, amíg a valóság megkíméli; a valóság azonban előbb-utóbb benyit a díszterembe, a palotákba és az uradalmi birtokokba is. És amikor benyit, akkor számonkér.”
Magyar már tavaly is tartott augusztus 20-ai rendezvényt, Tisza-pikniket szervezett a Margitszigetre. Orbán Viktor legutóbb 5 éve tartott beszédet augusztus 20-án. Korábban azonban többször is főszereplője volt az állami ünnepségeknek. A miniszterelnök augusztus 20-ai programjairól ebben a cikkben írtunk bővebben.