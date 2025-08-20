Még mindig nem tudja a BM, hogyan alakítsa át a raktárban porosodó kínai lélegeztetőgépeket úgy, hogy használni lehessen

Még mindig vizsgálja a Belügyminisztérium, hogyan lehetne átalakítani a raktárban porosodó lélegeztetőgépek egy részét az alvási apnoéban szenvedő betegek számára – írja a Telex a minisztérium válasza alapján.

Takács Péter egészségügyi államtitkár egy éve ígérte meg az átalakítást, és arról beszélt, a Bay Zoltán Kutatóintézet dolgozik a megoldáson, de a 24.hu azt írta, az intézet soha nem kapott megbízást erre, nem vesz részt ilyen projektben és nincs információja a fejlesztésről.

A BM most azt közölte, „a feladatba minden szakmai partnert bevonnak, akit szükséges és szakmailag indokolt.”

Az állam különböző cégeken keresztül 12 ezer lélegeztetőgépet vett a covid-járvány alatt Kínából, de ezek nagy része a gödöllői raktárban áll.

Szabó Tímea párbeszédes országgyűlési képviselő 2023. októberében járt a raktárban, aminek a bérlése akkor 82,5 millió forint volt. Szabó arról írt, az Országos Kórházi Főigazgatóság tájékoztatása szerint 7414 db invazív és 4731 db nem invazív (horkolásproblémákat segítő) lélegeztető porosodik raktáron, amelyeket valószínűleg már soha nem fognak tudni használni. Eladni nem tudják, ennyi gépre meg nincs szükségük a kórházaknak, ráadásul személyzet sincs, amely ennyi gépet kezelni tudna.”

A gödöllői raktárban sorakozó gépek Fotó: Szabó Tímea

2020 tavaszán a Külgazdasági és Külügyminisztérium összesen 300 milliárd forintért vásárolt lélegeztetőgépeket: 16 ezer darab érkezett Kínából, többek között maláj, kínai, magyar és szlovák hátterű cégeken keresztül. Az, hogy nagy üzlet volt a kínai gépek értékesítése, jól mutatja, hogy az a maláj férfi, aki 6258 lélegeztetőgépet szállított a magyar kormánynak, vett egy magánrepülőt és egy luxusjachtot. A lélegeztetőgép-beszerzés legnagyobb hazai nyertesének nyoma sem maradt.

A bizniszből ismert 100 milliárdos vállalat, a Geneplanet beszerzései Szlovéniában korrupciós botrányt robbantottak ki.

Nemrég kiderült, hogy Takács Péter jelenlegi államtitkár sógora egy lélegeztetőgép-bizniszben érdekelt cégnél dolgozott. Az államtitkár szerint a sógora csak alkalmazott volt a cégnél, de a cégnyilvántartásból kiderült, hogy a lélegeztetőgép-szerződésekkel egy időben, a koronavírus-járvány első hullámának idején, 2020 áprilisában alapított cégnek a kezdetektől egészen a 2024. júniusi végelszámolásig az ügyvezetője volt (a társaságról ebben a 2022-es cikkünkben bővebben is írtunk).

A tiszás Kulja András felidézte, Takácsot akkoriban nevezték ki az OKFŐ főigazgató-helyettesének, „vagyis ráhatással volt a kórházak működésére, ráláthatott a beszerzésekre és igényfelmérésekre”, és a cég tulajdonosai az ügyletből 8 milliárd forint nyereséget vettek ki a tulajdonosok.