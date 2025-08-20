Putyinnak az is jó, ha Zelenszkij nem megy bele az ajánlatukba, és Trump kiszáll

444: Abból, hogy a hétfői találkozó előtt Trump kiposztolta, hogy Ukrajna mondjon le a Krímről és felejtse el a NATO-tagságot, arra lehetett következtetni, hogy Zelenszkij megint erős nyomás alatt lesz. Mi lehet az oka annak, hogy ez nem így történt?
Jójárt Krisztián: Nem tudjuk, hogy a zárt ajtók mögött ténylegesen mi történt, de minden jel szerint nem borították egymásra az asztalt, nem szakadtak meg a kapcsolatok, és a tárgyalás előtti sajtótájékoztató is jó hangulatú volt. Biztos, hogy tárgyaltak a biztonsági garanciákról - hiszen azért voltak ott az európai országok vezetői is -, illetve a területi kérdésekről.
Zelenszkij utóbbiról annyit mondott, hogy ez szóba került, de részleteket nem árult el.
Mark Rutte NATO-főtitkár nyilatkozata szerint a szélesebb fórumon ez nem került elő, de az európai hozzáállás amúgy is az, hogy ez Ukrajna szuverén ügye, ők nem mennek bele.
Bármilyen területi kérdés rendezéséig nagyon hosszú az út, pláne, ha az oroszok azt követelik, hogy az Egyesült Államok és Ukrajna legalább a Krímet ismerje el jogilag Oroszország részeként. A másik minimum elvárásuk, hogy zárják ki Ukrajna NATO-tagságát. Mindkettőhöz ukrán alkotmánymódosítás kellene, – már amennyiben az ukrán NATO csatlakozás elengedését az ukránoknak és nem a NATO-nak kellene kimondania – ezt azonban a háború idején nem lehet megtenni. Így vagy úgy, de úgy tűnik, mindkettőt elfogadható kompromisszumnak tekinti Trump, valószínűleg ezért is posztolt erről.
Az amerikai elnök valószínűleg belátta, hogy Zelenszkij egyik kérdésben sem dönthet, ehhez alkotmánymódosításra van szükség, ezért nem is vitte kenyértörésig, hogy mondjon igent vagy nemet. A részleteket ki lehet dolgozni később is, és a tárgyalások legeleje óta az is látszik, hogy Washingtont nem különösebben izgatják a területi kérdések.
Trump azt is beláthatta, hogy Putyint nem tudja rávenni a tűzszünetre, ezért is engedte el a témát. Erre utal önmagában az is, hogy megtartották az alaszkai csúcsot, ahol szintén nem forszírozta a kérdést, hanem magáévá tette az orosz narratívát arról, hogy tartós megoldásra van szükség. Mindkettő győzelem az oroszoknak.
Az európai vezetők biztosan csak azért voltak ott, hogy a biztonsági garanciákról tárgyaljanak?
Zelenszkij túlélte második jelenését Trumpnál, ebben pedig fontos szerepe volt annak, hogy az európai vezetők most mellette álltak. Trump menet közben hívta fel az orosz elnököt, a tárgyalás után pedig már a Putyin-Zelenszkij-találkozó megszervezéséről beszéltek.
Donald Trump ismét leszögezte, hogy amerikai csapatok nem fognak harcolni Ukrajnában, de nem részletezte, milyen biztonsági garanciákat kínálna Washington Kijevnek.
Mike Pence, Trump korábbi alelnöke szerint Steve Witkoff értékelése „biztató” volt a találkozón elhangzott garanciákról, de figyelmeztette a Fehér Házat, hogy „ne felejtsék el, hogy itt a rosszfiú Putyin”.
A Tettrekészek Koalíciója a következő napokban egyeztet az amerikai partnerekkel is, az Ukrajna számára nyújtandó biztonsági garanciák részleteiről.