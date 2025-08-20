Súlyos törésekkel hat napot élt túl a norvég hegyekben egy 38 éves amerikai újságíró

„Hálás voltam, hogy életben maradtam, hálás voltam, hogy még egy darabban vagyok” – mondta Alec Luhn újságíró, aki a súlyos sérüléseivel hat napot élt túl egy hegyen Norvégiában. Nem volt egy csepp vize sem, és az élelme nagy része is odalett.

A 38 éves amerikai férfi Ukrajnától Szomáliáig dolgozott konfliktusövezetben, 10 évig volt moszkvai tudósító, a Guardiannek, a New York Timesnak és az Atlanticnak is írt.

Luhn a Good Morning America című műsornak a kórházi ágyából mesélte el, mi történt vele.

Július 31-én indult túrázni a Folgefonna Nemzeti Parkba, ahol Norvégia harmadik legnagyobb gleccsere található.

Négy napig senki sem tudta, hogy bajba került. A felesége azután értesítette a hatóságokat, hogy Luhn nem szállt fel a Bergenből Angilába induló járatra július 4-én. Luhn négy naposra tervezte a túrát, de már az első nap balesetet szenvedett. Eltört a bakancsa és elkezdett lecsúszni a jeges hegyről, egy nagyon meredek lejtőn.

Csak akkor tudott megállni, mikor nekicsapódott egy sziklának. Olyan erejű ütés érte, hogy eltört a bal combcsontja, és több csigolyája is megsérült.

Tisztában volt vele, hogy nem fog tudni megmozdulni és kijutni onnan, és azzal is, hogy legalább négy napig ki kell tartania a hegyen, hogy az emberek rájöjjenek, hogy eltűnt.

A hátizsákja, amiben a sátor és a hálózsák volt, megmaradt, de a kulacsa, a mobilja és az élelme nagy része elveszett. Luhn attól félt, hogy szomjan hal, ezért kétségbeesésében a saját vizeletét kezdte inni. A harmadik nap elkezdett esni, ekkor minden csepp vizet felnyalt, amit csak tudott.

Utána viszont elromlott az idő, a hegyre szélvihar és özönvízszerű eső csapott le, és patakok folytak le a lejtőn, ahol Luhn feküdt. A hőmérséklet fagypont közelébe süllyedt. Lush magára húzta a sátrát, abban próbált menedéket találni teljesen átázva. Az tartotta életben, hogy újra akarta látni a családját.

A mentők a rossz időjárás miatt felfüggesztették a keresést, végül augusztus 6-án találta meg a mentőhelikopter. Luhn azt mondta, a helikopter először elrepült mellette anélkül, hogy észrevette volna, ő pedig attól tartott, hogy elszalasztotta egyetlen esélyét.

A helikopter később visszatért, Luhn pedig egy piros ruhadarabot kötött a túrabotjára és azzal integetett és kiabált. Ezt már észrevették.

Így hívta fel magára a figyelmet

A férfit a bergeni kórházba szállították, ahol megállapították, hogy a combcsonttörés, a medence- és hátán szerzett törések mellett Luhn mindkét lábán súlyos fagyási sérüléseket szenvedett. Néhány hétig még Bergenben marad, utána térhet haza. Később újra szeretne túrázni, de már tudja, hogy új bakancsot kellett volna vennie, és magával kellett volna vinni egy nyomkövetővel ellátott műholdas telefont is.