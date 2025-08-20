Szijjártó Péter: Helyreállt a kőolajszállítás Magyarország felé a Barátság-vezetéken

külföld
  • Link másolása
  • Facebook
  • X (Twitter)
  • Tumblr
  • LinkedIn

Kedd éjszaka helyreállt a kőolajszállítás Magyarország felé a Barátság-vezetéken, amin egy orosz transzformátorállomást elleni vasárnapi ukrán támadás óta szünetelt a szállítás. A hírt Szijjártó Péter külgazdasági- és külügyminiszter jelentette be a Facebookon.

Szijjártó azt írta, megköszönte a támadás okozta károk gyors elhárítását Pavel Sorokin orosz energiaminiszter-helyettesnek. Ukrajnának pedig azt üzente, hogy a magyar kormány elvárja, hogy ne kövessen el újabb támadást Magyarország energiaellátása szempontjából kritikus vezeték ellen. „Ez a háború nem a mi háborúnk, minket hagyjanak ki belőle!!”

Szijjártó Péter
Forrás: Szijjártó Péter/Facebook

Szijjártó vasárnap felháborítónak és elfogadhatatlannak nevezte a transzformátorállomás elleni támadást. Akkor azt írta, hogy a támadásokkal Brüsszel és Kijev a háborúba akarja „belenyomni” Magyarországot, de ez nem fog sikerülni.

A múlt héten Ukrajna a Barátság-kőolajvezeték egyik szivattyúállomását támadta, Szijjártó akkor is burkoltan megfenyegette az ukránokat.

orosz-ukrán háború külföld kőolajvezeték oroszország barátság kőolajvezeték orosz-ukrán háború kőolajszállítás Szijjártó Péter ukrajna
Kapcsolódó cikkek

Szijjártó állítása szerint egy ukrán támadás miatt leállt a kőolajszállítás Magyarország irányába

A külügyminiszter burkoltan meg is fenyegette az ukránokat: „A Magyarországról érkező áram kulcsszerepet játszik Ukrajna energiaellátásában...”

Benics Márk
külföld

Dróntámadás érte a Barátság-kőolajvezeték egyik oroszországi állomását, Szijjártó nekiesett az ukránoknak

A Mol szerint „a kőolajszállítás az ütemterveknek megfelelően zajlik”, de ez nem nyugtatta meg a magyar külügyminisztert.

Urfi Péter
külföld