Szöul nem engedett vissza Észak-Koreába egy 95 éves volt kémet

Dél-koreai katonák nem engedtek át a határon egy 95 éves volt észak-koreai kémet, aki 42 év börtönbüntetés letöltése után vissza akart térni Észak-Koreába, közölte a volt kémet képviselő szervezet.

Ahn Hakszup egyike a hat nyolcvan év feletti észak-koreai volt katonának és kémnek, akik letöltötték Dél-Koreában hosszú börtönbüntetésüket. Ahn több száz métert tett meg Padzsu város határán az Újraegyesítési Híd felé, de a katonai ellenőrző pontnál lévő dél-koreai katonák megállították. Az idős férfit kórházba szállították.

A Yonhap dél-koreai hírügynökség által közzétett felvételen Ahn egy észak-koreai zászlót lengetett a határon, ami a dél-koreai nemzetbiztonsági törvény értelmében büntetendő cselekmény.

A két ország hivatalosan hadban áll egymással, a koreai háborút (1950-1953) csak fegyverszünet, nem pedig békeszerződés zárta le.

Ahn a háború idején, 1953-ban esett fogságba, egy beszivárgási kísérlet során. 1995-ig ült börtönben hazaárulás címén, miután kitartott a kommunista meggyőződése mellett, és így nem részesülhetett büntetésenyhítésben. Szabadulása után azt mondta, hogy erőszakot és kínzást kellett elszenvednie az áttérítésére tett kísérletek során.

A hat volt észak-koreai katonát támogató szervezet szerint a genfi egyezmény értelmében hadifogolyként kellene kezelni őket és tiszteletben kell tartani a kérésüket.

A szervezet közölte, hogy a jövőben is nyomást gyakorol a hat idős férfi hazaengedése érdekében.

Egy 2000. júniusi koreai csúcstalálkozó után az akkori dél-koreai kormány ugyanazon év szeptemberében repatriált 63 „meg nem tért”, hosszú börtönbüntetésre ítélt észak-koreai foglyot, mások még mindig várnak arra, hogy hazatérhessenek. (MTI)