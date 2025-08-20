Trump felhívta Orbánt, hogy beszéljen vele Ukrajna uniós tagságáról

Donald Trump hétfőn Vlagyimir Putyin után Orbán Viktort hívta fel. A Fehér Házban vendégül látott európai vezetők ugyanis azt kérték tőle, hogy próbálja meggyőzni a magyar miniszterelnököt, hogy ne blokkolja tovább Ukrajna EU-csatlakozását. Az ukránok ugyanis a biztonsági garanciák részének tekintik az uniós tagságot.

A telefonhívás közben Orbán jelezte, hogy szívesen helyszínt biztosítana Vlagyimir Putyin és Volodimir Zelenszkij találkozójának.

Orbán egyelőre nem erősítette meg, hogy telefonált Trumppal. Kiposztolta viszont a Facebookra, hogy Ukrajna uniós tagsága semmilyen biztonsági garanciát nem jelent, ezért a tagság és a biztonsági garanciák összekötése felesleges és veszélyes.

Orbán Viktor és Donald Trump 2024 júliusában Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán/MTI/MTVA

Trump nem sokkal a telefonhívás után bejelentette, hogy hamarosan orosz-ukrán találkozó jöhet, amit majd egy háromoldalú csúcstalálkozó követhet, amin ő is részt venne. A lehetséges időpontokról és helyszínekről azonban nem beszélt. Friedrich Merz német kancellár később arról beszélt, hogy a csúcstalálkozóra két héten belül kerülhet sor.

Kedden az amerikai kormány egyik magas rangú képviselője azt mondta a Reutersnek és a Guardiannek, hogy Magyarországon lehet Putyin és Zelenszkij találkozója. A forrás további részleteket nem árult el, csak annyit mondott, hogy az orosz kormány még nem egyezett bele hivatalosan a találkozóba.

Oroszország és Ukrajna vezetői utoljára júniusban találkoztak. A törökországi tárgyaláson azonban Zelenszkij kérése ellenére sem vett részt Putyin, így a Kremlt alacsonyabb rangú politikusok képviselték. (via Bloomberg, Kyiv Independent)