Tüntetéssé vált a Kneecap egyik tagja elleni vádemelés Londonban

Az ír Kneecap több száz támogatója fogadta a zenekar Mo Chara művésznevű tagját a Westminsteri Bíróság előtt szerda délelőtt, írja a Reuters.

A 27 éves zenész ellen terrorizmus vádjával emeltek vádat, mivel a Hezbollah terrorszervezet zászlaját lengette egy 2024. novemberi londoni koncerten.

A Kneecap idén a Szigeten is fellépett volna, de a magyar kormány az antiszemita gyűlöletbeszédre és a Hamász, valamint a Hezbollah nyílt dicséretére hivatkozva három évre kitiltotta. A zenekart egyébként idén a legnagyobb németországi fesztiválokról is kitiltották.

Fotó: JUSTIN TALLIS/AFP

Fotó: JUSTIN TALLIS/AFP

Fotó: JUSTIN TALLIS/AFP

A Nagy-Britanniában kiemelkedően népszerű északír raptrió lett a Pussy Riot óta a legbotrányosabb együttes. A Kneecap kezdettől fogva épít a provokációra, sokak szerint mostanában túl messzire ment, és vezető brit politikusok is kikeltek az együttes ellen, miután a koncertjükön a Hamászt és a Hezbollahot éltették, illetve brit konzervatív képviselők halálát kívánták. A botrány kirobbanása után közleményt adtak ki arról, hogy nem támogatják és sosem támogatták a Hamászt vagy a Hezbollahot.

Ehhez képest az együttes a Hamász 2023. október 8-i mészárlásának másnapján, még az izraeli offenzíva előtt kiállt a „palesztinok küzdelme” mellett.

A szigetes fellépésük ellen Magyarországon 137 liberális értelmiségi tiltakozott petícióban, amit a III. kerületi önkormányzat is támogatott.