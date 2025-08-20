Tüntetéssé vált a Kneecap egyik tagja elleni vádemelés Londonban

Az ír Kneecap több száz támogatója fogadta a zenekar Mo Chara művésznevű tagját a Westminsteri Bíróság előtt szerda délelőtt, írja a Reuters.
A 27 éves zenész ellen terrorizmus vádjával emeltek vádat, mivel a Hezbollah terrorszervezet zászlaját lengette egy 2024. novemberi londoni koncerten.
A Kneecap idén a Szigeten is fellépett volna, de a magyar kormány az antiszemita gyűlöletbeszédre és a Hamász, valamint a Hezbollah nyílt dicséretére hivatkozva három évre kitiltotta. A zenekart egyébként idén a legnagyobb németországi fesztiválokról is kitiltották.
A Nagy-Britanniában kiemelkedően népszerű északír raptrió lett a Pussy Riot óta a legbotrányosabb együttes. A Kneecap kezdettől fogva épít a provokációra, sokak szerint mostanában túl messzire ment, és vezető brit politikusok is kikeltek az együttes ellen, miután a koncertjükön a Hamászt és a Hezbollahot éltették, illetve brit konzervatív képviselők halálát kívánták. A botrány kirobbanása után közleményt adtak ki arról, hogy nem támogatják és sosem támogatták a Hamászt vagy a Hezbollahot.
Ehhez képest az együttes a Hamász 2023. október 8-i mészárlásának másnapján, még az izraeli offenzíva előtt kiállt a „palesztinok küzdelme” mellett.
A szigetes fellépésük ellen Magyarországon 137 liberális értelmiségi tiltakozott petícióban, amit a III. kerületi önkormányzat is támogatott.
A Magyar Nemzet reggeli „értesülését” Kovács Zoltán nemzetközi kommunikációért felelős államtitkár erősítette meg egy tweetben. A hatósági végzés 3 évre szól, és azzal indokolja a kitiltást, hogy súlyosan veszélyeztetné a nemzetbiztonságot a beutazásuk és itt-tartózkodásuk.
Már a londoni rendőrség terrorellenes egysége is nyomoz ellenük.
„A Nova Fesztiválon elkövetett barbár erőszakot a Kneecap zenekar már a tömegmészárlás másnapján éltetni kezdte és azóta is folytatja.”