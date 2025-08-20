Tusk: 1994-ben már kapott biztonsági garanciákat Ukrajna Budapesten, máshol legyen a Putyin-Zelenszkij csúcs

POLITIKA
  • Link másolása
  • Facebook
  • X (Twitter)
  • Tumblr
  • LinkedIn

„Budapest? Nem mindenki emlékszik, de 1994-ben Ukrajna már kapott a területi integritásra garanciákat Amerikától, Oroszországtól és Nagy-Britanniától. Budapesten” – írta Donald Tusk lengyel miniszterelnök, aki szerint egy másik helyszínt kellene keresni a Vlagyimir Putyin és Volodimir Zelenszkij találkozójára.

Forrás

A miniszterelnök politikai igazgatója, Orbán Balázs szerint Tusk azért érvel Budapest ellen, mert „megsértődött”, hogy őt nem hívták a washingtoni tárgyalásra.

„Dühében most egy baráti ország, Magyarország irányába utálkozik – éppen a magyar államalapítás ünnepén. Mit szólnának ehhez a viselkedéshez a lengyel ősök?”

Arról, hogy Budapesten lehet Putyin és Zelenszkij találkozója, egy magas rangú washingtoni képviselő beszélt a Reutersnek és a Guardiannek. A Bloomberg szerint ezt Orbán Viktor javasolta Donald Trumpnak, mikor az amerikai elnök hétfőn felhívta (Ukrajna uniós tagságának blokkolása miatt).

Fotó: ILYA PITALEV, HANDOUT/AFP

Az orosz fél még nem egyezett bele a két elnök tárgyalásába – amit Trump fogalmazott meg igényként -, egyelőre annyit ígértek, hogy magasabb szintre emelik a megbeszéléseket.

A Politico közben nem két-, hanem egy „esetleges háromoldalú budapesti találkozóról” ír, amiről két amerikai forrás is beszélt.

Trump korábban azt mondta, a háromoldalú találkozó az ő részvételével a Putyin-Zelenszkij tárgyalás után következne, bár a Politico úgy fogalmaz, a háromoldalú találkozó a tárgyalások következő lépése lenne.

A lap szerint az amerikai titkosszolgálat készül egy közép-európai csúcstalálkozóra, de Karoline Leavitt, a Fehér Ház egyik sajtósa nem erősített meg semmilyen helyszínt, mikor rákérdeztek nála Budapestre.

Tusk azért választana másik helyszínt, mert 1994-ben írták alá a Budapesti Memorandumot, aminek értelmében biztonsági garanciákért cserébe Ukrajna lemondott az atomfegyvereiről. A memorandumot Oroszország is aláírta, majd 2014-ben megszállta Krímet. Zelenszkij tavaly októberben arról beszélt, most azért állnak háborúban, mert 30 éve lemondtak az atomfegyverekről, így vagy megint lesz nekik, vagy felveszik őket a NATO-ba. Később tisztázta, nem azt akarta mondani, hogy fejlesztenek atomfegyvert.

POLITIKA putyin-zelenszkij tárgyalás Donald Tusk Budapest Donald Trump orbán viktor
Kapcsolódó cikkek

Trump felhívta Orbánt, hogy beszéljen vele Ukrajna uniós tagságáról

Az európai vezetők kérték Trumpot, hogy próbálja meggyőzni Orbánt, hogy ne blokkolja tovább Ukrajna EU-csatlakozását.

Molnár Kristóf
POLITIKA