Viharos napok jönnek

Csütörtökön egy hullámzó frontrendszer hatására többször erősen megnövekszik a felhőzet, sokfelé kell számítani záporokra, zivatarokra, helyenként hevesebb zivatarok is kialakulhatnak felhőszakadással, jégesővel – írja az Időkép. A szél többfelé lesz élénk, de a zivatarok alatt viharos széllökések is lehetnek.

Az előrejelzés szerint 29 foknál nem lesz melegebb.

Pénteken is sokfelé várható eső, zápor, zivatar, de délután nyugat felől egyre többfelé áll el az eső. Viharos szélre viszont lehet számítani. Délután 19-27 fok lehet.

Szombaton már nem várható érdemben eső, a szél viszont még mindig erős marad. Hajnalban helyenként 10 fok alá csökkenhet a hőmérséklet, napközben 21-26 fok lehet.

Vasárnap is erős lesz a szél, északon, északkeleten és a délnyugati határ közelében futó záporra, zivatarra is lehet számítani. Az előrejelzés szerint 19-27 fok lehet.

Hétvégén napos-gomolyfelhős idő várható, hétfőn viszont már több órára kisüt a nap, és csak néhol lehet egy-egy futó zápor, és a szél sem lesz olyan erős. Érdemben a hőmérséklet nem változik, legfeljebb 20-26 fokra van kilátás.