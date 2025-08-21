A botrány kirobbanása után is bizniszelt Matolcsy Ádám a lecserélt vezetésű jegybanki alapítvánnyal

A cikkek megosztásához Közösség vagy Belső Kör csomagra van szükséged. Ha még nincs ilyen előfizetésed, a Csomagok között válts most magadnak egyet. Ha már van, lépj be a fiókodba!

Nagy port kavart idén tavasszal az Állami Számvevőszék jelentése a Magyar Nemzeti Bank alapítványairól, az összesen több mint 500 oldalas dokumentum részletesen bemutatja, milyen visszásságokat találtak a vagyonnal történő gazdálkodás során. Gyakorlatilag a Számvevőszék leírta azokat az aggályokat, amelyekre a sajtó már az alapítványok megalapítása óta próbálta felhívni a figyelmet. A jelentések elkészültek, feljelentés is történt, de azóta lényegében semmilyen hír nincs arról, mi is a helyzet mostanában a jegybanki alapítvány, a kapcsolódó társaságok és úgy egyáltalán az MNB-botrányban érintett személyek körül. Annyira nincs, hogy több, az ügyben érintett cég még a mai napig nem adta le a tavalyi évről szóló éves beszámolóját sem.

Matolcsy Ádám és Matolcsy György Fotó: Németh Dániel/444

Némi információ azonban mégis akad, csak nem a nyomozással kapcsolatban, hiszen az érintett Matolcsy Ádám-Száraz István-Stofa György-Somlai Bálint kör már-már úgy tesz, mintha mi se történt volna. Kiderült, hogy időközben Stofa két kastéllyal is gyarapodott, egyet még a botrány kirobbanása előtt, egyet viszont már utána szerzett meg. Somlai látszólag eltávolodott cégeivel a Matolcsy-klán fő székhelyéül szolgáló Pusztaszeri úti ingatlantól, de csak azért, hogy egy másik, szintén Matolcsy-körhöz tartozó ingatlanban béreljen irodákat.

Annyira úgy tűnik, mintha mi se történt volna, hogy bő 1,5 hónappal az MNB-botrány kirobbanása után is vándorolt jegybanki alapítványos vagyon a Matolcsy-körhöz. Az elmúlt hónapokban már több cikkben is bemutattam, milyen eszközökkel tologatták a vagyonelemeket egymás között az alapítványos-Száraz-birodalomban: volt, hogy nagyon rövid időn belül egyszerűen kézről kézre jártak az ingatlanvagyonnal rendelkező cégek és volt, hogy egyszerűen csak elcseréltek egy-egy céget, bennük az értékes ingatlannal. És volt olyan is, amit még Matolcsy György, már MNB-elnök nézett ki magának, vetette meg az MNB-vel, majd a jegybanki alapítványokba történő kiszervezés után az elvesztette közvagyon jellegét és a fia, Matolcsy Ádámnál kötött ki az épület.

Ezek javarészt mind az Állami Számvevőszék vizsgálata előtt történtek, viszont egészen meglepő, hogy még a botrány kirobbanása után is sikerült egy kisebb, de annál jelentősebb ingatlannal rendelkező céget pont Matolcsy Ádám körébe értékesíteni.

„A legegyszerűbb megoldás”

Pedig miután Varga Mihály került az MNB élére, rögtön lecserélte a jegybanki alapítványos birodalom vezetőit, de úgy tűnik, mégis volt az a szituáció, amikor a „legegyszerűbb megoldás” az volt, hogy a jegybanki alapítványos körbe tartozó Sky72 Kft. vevője Matolcsy Ádám egyik kiemelkedő ingatlanos cége legyen.