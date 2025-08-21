A botrány kirobbanása után is bizniszelt Matolcsy Ádám a lecserélt vezetésű jegybanki alapítvánnyal

Nagy port kavart idén tavasszal az Állami Számvevőszék jelentése a Magyar Nemzeti Bank alapítványairól, az összesen több mint 500 oldalas dokumentum részletesen bemutatja, milyen visszásságokat találtak a vagyonnal történő gazdálkodás során. Gyakorlatilag a Számvevőszék leírta azokat az aggályokat, amelyekre a sajtó már az alapítványok megalapítása óta próbálta felhívni a figyelmet. A jelentések elkészültek, feljelentés is történt, de azóta lényegében semmilyen hír nincs arról, mi is a helyzet mostanában a jegybanki alapítvány, a kapcsolódó társaságok és úgy egyáltalán az MNB-botrányban érintett személyek körül. Annyira nincs, hogy több, az ügyben érintett cég még a mai napig nem adta le a tavalyi évről szóló éves beszámolóját sem.
Némi információ azonban mégis akad, csak nem a nyomozással kapcsolatban, hiszen az érintett Matolcsy Ádám-Száraz István-Stofa György-Somlai Bálint kör már-már úgy tesz, mintha mi se történt volna. Kiderült, hogy időközben Stofa két kastéllyal is gyarapodott, egyet még a botrány kirobbanása előtt, egyet viszont már utána szerzett meg. Somlai látszólag eltávolodott cégeivel a Matolcsy-klán fő székhelyéül szolgáló Pusztaszeri úti ingatlantól, de csak azért, hogy egy másik, szintén Matolcsy-körhöz tartozó ingatlanban béreljen irodákat.
Annyira úgy tűnik, mintha mi se történt volna, hogy bő 1,5 hónappal az MNB-botrány kirobbanása után is vándorolt jegybanki alapítványos vagyon a Matolcsy-körhöz. Az elmúlt hónapokban már több cikkben is bemutattam, milyen eszközökkel tologatták a vagyonelemeket egymás között az alapítványos-Száraz-birodalomban: volt, hogy nagyon rövid időn belül egyszerűen kézről kézre jártak az ingatlanvagyonnal rendelkező cégek és volt, hogy egyszerűen csak elcseréltek egy-egy céget, bennük az értékes ingatlannal. És volt olyan is, amit még Matolcsy György, már MNB-elnök nézett ki magának, vetette meg az MNB-vel, majd a jegybanki alapítványokba történő kiszervezés után az elvesztette közvagyon jellegét és a fia, Matolcsy Ádámnál kötött ki az épület.
Ezek javarészt mind az Állami Számvevőszék vizsgálata előtt történtek, viszont egészen meglepő, hogy még a botrány kirobbanása után is sikerült egy kisebb, de annál jelentősebb ingatlannal rendelkező céget pont Matolcsy Ádám körébe értékesíteni.
Pedig miután Varga Mihály került az MNB élére, rögtön lecserélte a jegybanki alapítványos birodalom vezetőit, de úgy tűnik, mégis volt az a szituáció, amikor a „legegyszerűbb megoldás” az volt, hogy a jegybanki alapítványos körbe tartozó Sky72 Kft. vevője Matolcsy Ádám egyik kiemelkedő ingatlanos cége legyen.
Ezt a cikket teljes terjedelmében csak előfizetőink olvashatják el. Légy része a közösségünknek, segítsd a 444 működését!Már előfizetőnk vagy?
De nem azért, hanem mert hivatalos feladatainak száma jelentősen megnövekedett - közölte Szécsényi Bálint.
Eddig csak azt tudtuk, hogy a Számvevőszék vagyon elleni és gazdálkodás rendjét sértő bűncselekmények gyanúja miatt tett feljelentést ismeretlen tettes ellen.
Nem csupán Budapesten, Dubajban vagy New Yorkban keresik az ingatlanokat, neoreneszánsz kastélyt is vettek vidéken. A háttértörténet ezúttal is kusza.
A kastélyt idén májusban, az MNB-botrány kirobbanása után vette meg Matolcsy Ádám fontos embere. Az épület egykori tulajdonosa volt egy ma már elítélt bankvezér, ex-MDF-es és ex-jobbikos képviselő is.
Amikor 2021 nyarán mindenki a covid miatti lezárások feloldásának örült, Száraz István és köre mással volt elfoglalva.
Már-már kimeríthetetlen tárháza lehetett a jegybanki alapítványokhoz kapcsolódó körnek arra, hogyan gyarapodjanak a közpénzből felépített birodalom segítségével.
Egy talán elfeledett történet, ami Matolcsy György jegybankelnöki kinevezése után 9 hónappal kezdődött, és 9 évvel később Matolcsy Ádámnál fejeződött be. A közvagyon kiszervezésének újabb remek példáját, az V. kerületi ingatlan sztoriját mutatjuk be.
Az új jegybankelnök már belengetett egy vizsgálatot is, amiért az előző jegybankelnök utolsó előtti munkanapján gazdát cserélt a jegybanki alapítványok vagyonkezelője, és a Matolcsy–Száraz-kör kezébe került.
A jegybanki alapítványok százmilliárdokat égettek el, de a nemzeti bank volt elnökének felelősségét nemigen firtatják. Pedig a számvevőszék nemcsak az alapítványok, hanem az MNB ellenőrzése során is talált furcsaságokat. És ott is felbukkant az elnök fiának barátja, Somlai Bálint.
Az MNB-alapítvány, amelynek eredetileg szánták, ma már csak bérlője az ingatlannak, és havi több tízmilliót fizet érte Matolcsy fiának. Az Úri utca 72. története a közvagyont magánvagyonná alakító alapítványosdi tökéletes példája.
266 milliárd forint volt a jegybanki alapítványok induló vagyona, ami akár 460 milliárd forint lehetne, de ebből csak 283 milliárd forint van meg. Az is jó eséllyel csak papíron.