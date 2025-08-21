A cseh elnök is küldene békefenntartókat Ukrajnába

háború
Amennyiben Ukrajnában békefenntartó egységeket telepítenének, Csehországnak lehetősége és kötelessége is lenne azok részévé válni, mivel aktív szereplője a békefolyamatnak, és az orosz invázió kezdete óta támogatja a megtámadott országot” – mondta a ČTK hírügynökségnek adott interjújában Petr Pavel cseh elnök. Konkrét részvételük szerinte a megállapodás formájától függ majd.

Petr Pavel cseh elnök
Fotó: JOHN THYS/AFP

Jana Černochová védelmi miniszter ugyanakkor kedden arról beszélt, hogy jelenleg nincs napirenden, hogy cseh katonák békefenntartó erők részeként Ukrajnába kerülnének. Ha tűzszünet után mégis sor kerülne erre, szerinte az hasonlíthatna a volt Jugoszlávia katonai konfliktusát követő helyzethez, vagyis a cseh egységek nem a háborús érintkezési vonalon teljesítenének szolgálatot. A védelmi minisztérium szóvivője, David Šíma szerint a cseh hadsereg részvétele adott esetben kiterjedhetne például az ukrán katonák kiképzésére vagy aknamentesítési feladatokra is. A katonák esetleges kiküldését a kormánynak és a parlament mindkét házának jóvá kellene hagynia.

Trump korábban kijelentette, hogy nem fog amerikai szárazföldi csapatokat küldeni Ukrajnába, de elképzelhetőnek tartja, hogy az Egyesült Államok légi támogatást nyújtson. Korábban a franciák és a britek már felajánlották, hogy küldenének békefenntartókat Ukrajnába. JD Vance amerikai alelnök most arról beszélt, hogy az európai országoknak kell majd viselniük az ukrajnai biztonsági garanciák költségeinek „oroszlánrészét”.

háború