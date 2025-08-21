A kormány szerint csak a sajtó feltételez összefüggést Orseolo Péter király és Magyar Péter között

Az auguzstus 20-i tűzijáték alatti narrációban a Szent István halála utáni trónviszály időszakát is bemutatták, amikor az első király unokaöccsét, Orseolo Pétert 1041-ben az elégedetlen főurak elűzték a trónról, és Aba Sámuelt ültették helyére. Pár évvel később Orseolo Péter anémet-római császár segítségével tért vissza a hatalomban, cserébe a Német-római Birodalom hűbéresévé tette Magyarországot. A tűzijáték narrátora arról beszélt, hogy

„Orseolo Péter dölyfössége és felfuvalkodottsága sok szenvedést okozott. Tanácsait idegenek súgták, ezekért a magyarok elűzték. Akkor az áruló Péter az idegenek seregével támadt rájuk. Majd egy aranyozott lándzsa képében átadta a német-római császárnak Magyarország királyságát és hűbéresévé tette”.

Péter király hűbérül adja az országot III. Henrik császárnak Fotó: Wikipedia/Képes Krónika

A Telex érdeklődött a Kormányzati Tájékoztatási Központnál, hogy szándékosan tartalmazott-e Rogán-kompatibilis áthallást a műsornak ez a része, amire talányos választ kaptak: „Az augusztus 20-i tűzijáték minden évben történelmi tematikájú. Míg 2024-ben a honfoglalás, addig az idei évben az Árpád-kor eseményeit mutatta be az ünnepi műsor. Orseolo Péter az Árpád-kori történelem része. Orseolo Péter és a jelenlegi magyar ellenzéki vezető között összefüggést egyedül a baloldali sajtó feltételez. Mindenki ismeri a mondást: akinek nem inge, ne vegye magára!”