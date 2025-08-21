Ajsa Luna is ízelítőt kapott a fideszes médiaterrorból: betámadták, mert ülve, cigivel a kezében énekelte el a Himnuszt

El képesztő Botrányról, a haza árulás minösíttet Esetéről számolt be a kormánymédia!!444!!!!
Ajsa Luna énekes-dalszerző fellépett augusztus 20-án a Szent István-napi rendezvénysorozat Műegyetem rakparton tartott könnyűzenei programján, a Road Movie Live-on, ahol a koncertje közben, a színpadon ülve énekelte el egy száma alatt a Himnuszt. Vagy ahogy a Mandiner „sokkoló produkció” felütéssel beszámolt az egyáltalán nem sokkoló produkcióról:
„Megbotránkoztató felvétel kering az interneten: a karibi-magyar származású énekesnő, Ajsa Luna ülve, cigarettázva énekelte a magyar Himnuszt augusztus 20-án, a közösségi média felhasználói pedig felháborodásukat fejezték ki a nemzeti szimbólum tiszteletlensége miatt.
A videó mellett a Jofi Koncert Facebook-oldalára feltöltött bejegyzés is előrevetítette a botrányt: Előre szólok, biztosítékot kiverő »produkciót« láttok...” – olvasható a posztban. Az énekesnő viselkedése nemcsak a közönséget sokkolta, hanem aláásta az ünnep komolyságát is, hiszen a Himnusz előadása nem csupán zenei teljesítmény, hanem a nemzeti összetartozás és tisztelet kifejezése is.”
Az ATV-n is megjelent egy cikk Hamisan, cigivel a szájában kornyikálta a himnuszt az államalapítás ünnepén Ajsa Luna címmel, amiben arról írnak, hogy „jól hallható, hogy az énekesnő ki sem tudja énekelni rendesen a magas hangokat, sőt olyan, mintha el is felejtette volna egy ponton a szöveget”. A felvételen egyébként látható, hogy Ajsa Luna a dal éneklése közben nem dohányzik, csak cigarettát tart a kezében. A koncertet az énekesnő a „Boldog születésnapot, Magyarország!” köszöntéssel zárta.
Ajsa Luna a Telexnek nem akart nyilatkozni, csak az Instagram-storyját ajánlotta, amiben azt írta: „A tegnapi koncert margójára: Augusztus 20-a alkalmából némi rám jellemző spontaneitással, pusztán hazaszeretetből az egyik dalom (Aludj hófehérke) első verzéje helyett, volt merszem elénekelni a Himnuszt. Mindössze azért, hogy közelebb legyek a közönségemhez (akik egyébként velem énekeltek), lecsücsültem a színpad szélére. Nem volt cigi a számban, nem vágtam unott fejet és nem felejtettem el a szöveget sem. Pusztán annyi történt, hogy a nemzeti ünnep alkalmából kissé átszellemülve a saját stílusomban a saját dalom zenei alapjára ráénekeltem egy Himnusz átdolgozást. Aki ismer és követ, az tudja, mennyire szentimentális téma nálam a hazaszeretet, mondanom sem kell, hogy semmiféle rossz szándék nem vezérelt, sőt, a célom az volt, hogy felköszöntsem Magyarországot úgy, ahogyan ez a saját performanszomon belül autentikus.”
A posztban említett dalnak egyébként ez a klipje:
Egyébként ez volt az az augusztus 20-i rendezvény, amin végül a Margaret Island és ByeAlex sem léphetett fel, pedig meghívták őket.
Véletlen pont a minap kerültek fel mindketten Deutsch Tamás listájára, mint előadók, akik minden testhelyzetben azt gondolják, azt írják, azt mondják, azt zenélik, hogy „Mocskos Fidesz”.
Az énekes azt sejti, hogy az „Az én országom” című dala miatt nem léphetnek fel az állami ünnepséghez kapcsolódó rendezvényen.