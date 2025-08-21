Amerikai nagykövetség a munkácsi támadásról: Trump az egyetlen, aki össze tud hozni egy ukrajnai békemegállapodást

Miután az ukrán külügyminiszter megerősítette, hogy az orosz hadsereg egy amerikai tulajdonú gyárat bombázott le Munkácson, kérdést küldtünk a budapesti amerikai nagykövetségnek. Arra voltunk kíváncsiak, hogyan kommentálják a támadást.

A nagykövetség szóvivője a következő választ adta:

„Ahogy Marco Rubio külügyminiszter mondta, Trump elnök prioritásként kezelte a békét a kormányában, és ő az egyetlen vezető a világon, aki össze tud hozni egy ukrajnai békemegállapodást.”

Donald Trump és Marco Rubio Fotó: JOHN THYS/AFP

Az orosz hadsereg csütörtök hajnalban cirkálórakétákkal találta el az amerikai Flex vállalat munkácsi üzemét. A támadásban 15 ember megsérült. A háború kezdete óta ez volt az első alkalom, hogy az oroszok kárpátaljai várost lőttek.

Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter azt mondta, az amerikai gyár egy polgári létesítmény volt, aminek semmi köze a hadsereghez. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök pedig azt írta, választ kell adni a támadásra. Nyomásgyakorlásra, erős szankciókra és kemény vámokra van szükség.

Szijjártó Péter külügyminiszter csak órákkal a támadás után szólalt meg az ügyben. Posztjában azonban nem írta le, hol és mi történt, és azt sem, ki a felelős. Menczer Tamás, a Fidesz kommunikációs igazgatója sem Munkácsot, sem Kárpátalját, sem az oroszokat, sem a rakétatámadást nem említette meg posztjában.

Sulyok Tamás köztársasági elnök mielőbbi gyógyulást kívánt az orosz támadás sérültjeinek, de nem sokkal később módosította posztját, és kivette belőle az orosz szót. Magyar Péter jobbulást kívánt a sérülteknek, Sulyok Tamásnak pedig azt üzente, hogy mélységesen szégyellje magát.