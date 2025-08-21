Az amerikai alelnök Európára bízná a háború utáni biztonsági garanciák oroszlánrészét

JD Vance amerikai alelnök szerint az európai országoknak kell majd viselniük az ukrajnai biztonsági garanciák költségeinek „oroszlánrészét”. A múlt heti tárgyalások egyik fő kérdése volt, hogy kitől és milyen biztonsági garanciákat kaphatnak az ukránok a harcok beszüntetése után. Trump akkor kijelentette, hogy nem fog amerikai szárazföldi csapatokat küldeni Ukrajnába, de elképzelhetőnek tartja, hogy az Egyesült Államok légi támogatást nyújtson. Korábban a franciák és a britek már felajánlották, hogy küldenének békefenntartókat Ukrajnába.

JD Vance amerikai alelnök Fotó: AL DRAGO/AFP

Vance most azt mondta a Fox Newsnak, hogy Trump elnök egyértelműen elvárja, hogy Európa játssza a vezető szerepet ebben. „Bármilyen formát is ölt ez, az európaiaknak kell majd viselniük az oroszlánrészét a tehernek. Ez az ő kontinensük, az ő biztonságuk, és az elnök nagyon világossá tette – nekik kell ebben előrelépniük.”

Vance szerint Oroszország bizonyos ukrán területeket akar megszerezni, „amik nagy részét már elfoglalták, de van köztük olyan is, amelyet még nem”. Oroszország jelenleg Ukrajna mintegy egyötödét tartja megszállás alatt, és Trump szerint a „területcsere” és a határváltoztatások kulcsfontosságúak lesznek bármilyen rendezéshez. (Reuters)