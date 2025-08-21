Az oroszok novemberben kezdenék a betonozást Pakson

Az orosz Roszatom állami atomenergetikai vállalat novemberben tervezi megkezdeni a Paks II. atomerőmű építését Magyarországon. „Célunk, hogy novemberben megtörténjen az első betonöntés” – közölte az Interfax szerint Alekszej Lihacsov, a Roszatom vezetője.

Fotó: Paks II. Atomerőmű Zrt.

Jákli Gergely, a Paks II. Zrt. elnök-vezérigazgatója decemberben még úgy számolt, hogy márciusban kezdődhet az ötös blokk alatti ún. első beton kiöntése, amivel hivatalosan is megkezdettnek minősül majd az atomerőmű építése. Majd júliusban a Telepaksnak azt mondta, hogy kiadta a hatóság a betonüzem komplexumának használatbavételi engedélyét, továbbá az összes felvonulási épület építési engedélye rendelkezésre áll. Egyébként az amerikai kormány júniusban oldotta fel a paksi atomerőmű bővítésével kapcsolatos szankciókat.