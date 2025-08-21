Az oroszok oldalán harcolt a magas rangú CIA-s tisztségviselő fia, eljuttatták a gyászoló családhoz a Putyin által adományozott posztumusz kitüntetést

A 21 éves amerikai állampolgár, Michael Gloss 2024-ben vesztette életét Oroszország oldalán harcolva Ukrajnában – írja a CNN. Gloss a CIA magas rangú tisztségviselőjének a fia volt, most eljuttatták a családhoz azt az orosz kitüntetést, amelyet Vlagyimir Putyin adományozott a katonának posztumusz.

A Bátorság Rendjét általában olyan orosz állampolgárok kapják, akik önzetlen bátorságot és vitézséget tanúsítanak vészhelyzetekben, katasztrófák, háborúk idején.

Steve Witkoff amerikai különmegbízott és Vlagyimir Putyin orosz elnök Fotó: KRISTINA KORMILITSYNA/AFP

A kitüntetést Donald Trump különmegbízottja, Steve Witkoff vette át Putyintól Moszkvában, most pedig átadta azt a családnak. A húzást többen diplomáciai oldalvágásként értékelték, Witkoff szerint azonban egy gyermek elvesztése túllép a világpolitikán.

A kitüntetést Gloss szülei, Juliane Galli, a CIA digitális innováciért felelős helyettes igazgatója és férje vette át, a CNN forrásai szerint mindketten sírtak az eseményen.