Donald Trump – aki Orbán szerint a béke embere – nem érti, eddig miért csak védekezni engedték Ukrajnát, támadni nem

háború
Fotó: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/AFP

A közösségi oldalán, a Truth Socialön Donald Trump arról posztolt, hogy:

„Nagyon nehéz, ha nem lehetetlen megnyerni egy háborút anélkül, hogy megtámadnánk a megszálló országot.”

Az amerikai elnök a sport világából vett párhuzammal élve azt írta, hogy szerinte ez olyan, mintha egy csapatot csak védekezni engednének, támadni nem, nincs esély a győzelemre, és ez látszik Ukrajna és Oroszország háborújában is.

Trump ezután arról írt, elődje, Joe Biden nem engedte „VISSZATÁMADNI” az ukránokat, csak „VÉDEKEZHETTEK”. (Arról nem írt, hogy a leszállított amerikai fegyverekkel nem támadhatták Oroszország területét.) Trump szerint ha akkor ő lett volna az elnök, akkor persze el se kezdődik a háború. „Érdekes idők jönnek!!!” – zárta a posztját Trump.

Fotó: Donald Trump/Truth Social

Trump egyébként – aki Orbán Viktor szerint a béke embere – júliusban arra biztatta Volodimir Zelenszkijt, hogy az ukrán hadsereg lője bátran az orosz hátországot, és megkérdezte tőle, hogy el tudná-e találni Moszkvát.

