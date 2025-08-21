Amerikai gyárat bombáztak le az oroszok Munkácson

Az ukrán külügyminiszter, Andrij Szibiha megerősítette, hogy az oroszok egy amerikai tulajdonú gyárat lőttek szét csütörtök hajnalban Munkácson. A képek alapján célpont a Flex elektronikai üzeme lehetett. „ Egy teljesen polgári létesítményről van szó, amelynek semmi köze sincs a védelemhez vagy a hadsereghez. Ez nem az első orosz támadás amerikai vállalatok ellen Ukrajnában: az év elején Kijevben a Boeing irodáit érte csapás, és más támadások is történtek. Nincs ebben semmilyen katonai logika vagy szükségszerűség – puszta terror az emberek, a vállalkozások és a normális élet ellen országunkban” – írta Szibiha.

Reggel helyi idő szerint 7 óráig a sürgősségi mentőszolgálat 10 embert vitt be a Szent Márton kórházba, ketten önállóan fordultak orvosi segítségért Munkácson. Minden sebesültnek időben orvosi segítséget nyújtottak, minden szükséges ellátást megkapnak, állapotuk stabil. Közben az ukrán katasztrófavédelem már 15 sérültről beszél. Mintegy 7000 négyzetméteren keletkezett hatalmas tűz, a város lakóit arra kérték, hogy zárják be az ablakokat, és lehetőség szerint ne menjenek ki az utcára.

Az ukrán légvédelem jelentése szerint csütörtökre virradóra Oroszország 614 célpont ellen indított légi csapást, ebből az ukránok 577-et tudtak semlegesíteni. Összesen 574 Sahíd típusú támadó drónt indítottak, amiknek egy része csali volt.

Emellett 4 darab H–47M2 Kinzsal aeroballisztikus rakétát indítottak Oroszország Lipeck és Voronyezs megyéiből, 2 darab Iszkander–M/KN–23 ballisztikus rakétát lőttek ki Voronyezs megyéből, 19 darab H–101 cirkálórakétát indítottak Oroszország Szaratov megyéjéből, 14 darab Kalibr cirkálórakétát a Fekete-tengerről, 1 azonosítatlan rakétát a megszállt Krímből.