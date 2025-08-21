Egymillió hektár égett le eddig idén az EU-ban

Több mint egymillió hektárnyi terület lett tűzvészek martaléka idén az Európai Unióban, a legtöbb 2006 óta, amióta az erdő- és bozóttüzekről statisztikát vezetnek – derül ki az erdőtüzekkel foglalkozó európai információs rendszer (EFFIS) adataiból.
A korábbi - 2017-es - méreteket meghaladó rekord pontosan 1 015 731 hektár volt csütörtök délben, nagyobb terület, mint Korzika szigete. 2017-ben mintegy 988 524 hektárnyi erdő égett le, több mint a fele Portugáliában, ahol az erdőtüzeknek 119 halálos áldozatuk is volt.
Idén eddig négy európai uniós tagállamban - Spanyolországon, Cipruson, Németországban és Szlovákiában - haladták meg a húszéves rekordot, amióta az adatokat jegyzik.
A Kopernikusz európai uniós időjárás-megfigyelő program részeként működő EFFIS csak a legkevesebb 30 hektárnyi területen égő tüzeket veszi figyelembe. (AFP via MTI)