Egymillió hektár égett le eddig idén az EU-ban

Erdőtűz Spanyolországban Fotó: THOMAS COEX/AFP

Több mint egymillió hektárnyi terület lett tűzvészek martaléka idén az Európai Unióban, a legtöbb 2006 óta, amióta az erdő- és bozóttüzekről statisztikát vezetnek – derül ki az erdőtüzekkel foglalkozó európai információs rendszer (EFFIS) adataiból.

A korábbi - 2017-es - méreteket meghaladó rekord pontosan 1 015 731 hektár volt csütörtök délben, nagyobb terület, mint Korzika szigete. 2017-ben mintegy 988 524 hektárnyi erdő égett le, több mint a fele Portugáliában, ahol az erdőtüzeknek 119 halálos áldozatuk is volt.

Idén eddig négy európai uniós tagállamban - Spanyolországon, Cipruson, Németországban és Szlovákiában - haladták meg a húszéves rekordot, amióta az adatokat jegyzik.

Portugáliában a 2017. évi 563 530 hektáros abszolút rekord nem dőlt meg, de éves viszonylatban augusztus 21-ig még soha nem égett le akkora terület, mint most. Hárman estek áldozatul a lángoknak.

A legrosszabb helyzetben Spanyolország van, amelynek nyugati részében számos erdőtűz tombol, és négyen meghaltak. Ott több mint 400 ezer hektár égett le eddig idén, az összes érintett uniós terület 40 százaléka.

Romániában 126 ezer hektár, Franciaországban 35 600 hektárnyi erdő vált a lángok martalékává.

A Kopernikusz európai uniós időjárás-megfigyelő program részeként működő EFFIS csak a legkevesebb 30 hektárnyi területen égő tüzeket veszi figyelembe. (AFP via MTI)