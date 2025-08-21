Ha nem tudsz magyarul, ne is álmodj arról, hogy Sátoraljaújhelyre költözhetsz

„A rendelet kiemelt célja, hogy a város hosszú távú fenntarthatóságát és élhetőségét biztosítsa, valamint megelőzze a közösségi összetartást veszélyeztető jelenségeket, ideértve a betelepülések kívánatos mértéket meghaladó hullámait és az
ingatlanszerzések aránytalanságát” – áll a sátoraljaújhelyi képviselő-testület csütörtök délelőtt elfogadott helyi önazonosság védelméről szóló önkormányzati rendeletében.
Az önkormányzat élni akar az eladó ingatlanok elővásárlási jogával, lakcímlétesítési engedélyével és tilalmával.
A betelepülési kérelmet a jegyzőnek kell benyújtani a szükséges dokumentumokkal együtt, így
A betelepülőnek folyamatos biztosítotti jogviszonnyal vagy nyugdíjjal kell rendelkeznie. A megvásárolt ingatlanban egy főre legalább 10 négyzetméternek kell jutni.
Ha nem magyar anyanyelvű vásárolna ingatlant Sátoraljaújhelyen, annak tudnia kell magyarul, legalább társalgási szinten. (Sátoraljaújhelyen sok lakás van Nyugat-Európában dolgozó szlovákiai szlovákok tulajdonában, akik az ingatlanukat befektetésnek vették, és kiadták albérletbe.)
A beköltözőnek százezer forint betelepülési hozzájárulást is fizetnie kell.
Az ország egy sor településén hoztak már ilyen rendeletet azután, hogy az önrendelkezési törvény lehetővé tette ezt. Navrasics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter ugyan visszautasította, hogy a törvény romaellenes lenne. Az általunk megkérdezett jogászok szerint azonban a törvény azért született, hogy azok a települések, melyek távol akarják tartani a romákat vagy általában az alacsonyabb jövedelmű társadalmi rétegeket, ezt megtehessék. Nem véletlen, hogy eddig főleg cigányok által is lakott településeken hoztak ilyen rendeletet.
Rendre felmerülnek alkotmányossági aggályok is, az pedig az Európai Unió egyik alapvető értékének, a szabad költözés jogának mond ellent, hogy a beköltözőnek tudnia kell magyarul.
Mezőkeresztesen éltek először a rendeletalkotás lehetőségével, riportot is írtunk a városról. A legtöbb lakónak a romák jutottak eszébe a szabályozás kapcsán, a polgármester viszont azt mondta, a rendelet nincs senki ellen. Nem sokkal később hatályon kívül helyezték, miután a megyei kormányhivatal törvényességi felülvizsgálatot indított.
A miniszter szerint ha egy önkormányzat mégis olyan rendeletet alkot, ami diszkriminatív, akkor azt a megfelelő szervek előtt meg lehet támadni.
Egyértelműen diszkriminatívak az „önazonosság védelmében” hozott rendeletek. Azt a törvényt is sértik, amelyre hivatkozva meghozták a beköltözést korlátozni célzó szabályokat. A jogvédő szerint annyira gyenge a szabályozás, hogy a törvény nem sokáig lesz érvényben mai formájában.
Majoros János polgármester állítja, hogy senki ellen nem szól a rendeletük, háromból három mezőkeresztesi mégis a romákra utalgatva beszélt az új önkormányzati szabályról. A példa ragadós, egy újabb BAZ megyei és egy Pest megyei településen is megalkották azt.
Ez volt az első település, mely a helyi önazonosság védelméről szóló törvény alapján próbálta korlátozni, ki költözhet be a településre.