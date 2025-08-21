Izrael hozzákezdett Gázaváros teljes körű megszállásához

Megkezdődtek Gázaváros teljes megszállásának előkészítő lépései, közölte az izraeli hadsereg a BBC szerint. Az Izraeli Védelmi Erők (IDF) állításuk szerint már ellenőrzik a Gázai övezet legnagyobb településének külterületét. A városból várhatóan több százezer palesztint evakuálnak az övezet déli részén található menedékhelyekre.

Az IDF már a másfél milliós város külső negyedeiben készül arra, hogy végrehajtsa a teljes megszállásra vonatkozó, kedden jóváhagyott tervet.

A Zeitoun negyed egyik lakóháza Fotó: OMAR AL-QATTAA/AFP

A művelethez kapcsolódóan Izrael több mint ötvenezer tartalékos katonát hívott be, hogy felváltsák a jelenleg is szolgálatban álló erőket. Az IDF szóvivője azt ígérte, meg fogják törni a lakosság függőségét a Hamásztól.

A Hamász szerint Izrael aktívan akadályozza a tűzszüneti megállapodás létrejöttét, és folytatja a háborút „az ártatlan civilek ellen”. A terrorszervezet állítja, az elmúlt napok izraeli támadásai 25 ember életét követelték Gázavárosban.

A Vöröskereszt nemzetközi bizottsága figyelmeztetett, hogy a terv tovább ronthatja az amúgy is katasztrofális humanitárius helyzetet a 2,1 milliós övezetben. „A hónapok óta tartó folyamatos harcok és ismételt kitelepítések után a gázai lakosság teljesen kimerült” – közölte a szervezet.

„A katonai műveletek fokozása csak mélyíti a szenvedést, több családot szakít szét, és visszafordíthatatlan humanitárius válságot okozhat. A túszok élete is veszélybe kerülhet” – közölte a Vöröskereszt.

A hétvégén országszerte több ezren tüntettek a háború lezárásáért és a túszok elengedéséért Izraelben.

