Kellett hozzá fél nap, hogy Orbán leírja, amit Szijjártó nem: „orosz rakétatámadás” érte Munkácsot

Orbán Viktor késő délután reagált csak az orosz hadsereg csütörtök hajnali támadására, amely a háború kezdete óta az első alkalom, hogy a kárpátaljai várost lőttek. Sulyok Tamás kihúzta a posztjából, hogy az oroszok rakétáztak, a 444 kérdésére pedig azt írta a hivatala, hogy inkább a köztársasági elnök megnyilatkozásának „lényegére és valódi szándékára” figyeljünk.

„A mai kormányülésen áttekintettük a Munkácsot ért orosz rakétatámadás következményeit – írta egy rövid posztban Orbán Viktor. – Utasítottam a belügyminisztert, hogy készítse fel a debreceni és nyíregyházi kórházat a sebesültek fogadására. Hála Istennek nem volt rá szükség. Szijjártó Péter egyeztetett a kárpátaljai magyarok képviselőivel, akiknek szintén felajánlottuk a magyar kormány segítségét. A béke irányába tett erőfeszítéseket, és a Trump elnök által kezdeményezett tárgyalási folyamatot folytatni kell. Csak a béke!”

Orbán nem tért ki arra a nagy port kavart jelenségre, hogy a külügyminisztere és a köztársasági elnök sem merte leírni, hogy oroszok voltak a támadók. Szijjártó Péter csak órákkal a támadás után szólalt meg az ügyben, posztjában azonban nem írta le, hol és mi történt, és azt sem, ki a felelős. Menczer Tamás, a Fidesz kommunikációs igazgatója sem Munkácsot, sem Kárpátalját, sem az oroszokat, sem a rakétatámadást nem említette meg posztjában. Sulyok Tamás köztársasági elnök mielőbbi gyógyulást kívánt az orosz támadás sérültjeinek, de nem sokkal később módosította posztját, és kivette belőle az orosz szót.

Magyar Péter jobbulást kívánt a sérülteknek, Sulyok Tamásnak pedig azt üzente, hogy mélységesen szégyellje magát. Dobrev Klára szerint „szégyen egy ilyen köztársasági elnök”.

Még délelőtt megkérdeztük a Sándor-palotát, hogy miért szedték ki a szöveg elejéről az orosz szót. Délután, negyed 6-kor befutott válaszukat teljes terjedelmében idézem:

„A bejegyzés szövegének módosítására azért került sor, mert az államfő hivatala még várta a hivatalos és részletes tájékoztatást, illetve megerősítést a Munkács elleni rakétatámadás körülményeiről, felelőseinek és végrehajtóinak kilétéről.

Ugyanakkor a köztársasági elnök fontosnak tartotta, hogy az elsők között fejezze ki mély együttérzését a sérültek felé.

Szeretnénk felhívni a figyelmet a megnyilatkozás lényegére és valódi szándékára, illetve tartalmára! A poszt ugyanis a harcok azonnali befejezésére és az emberéletek megóvására szólítja fel a résztvevőket, illetve együttérzést fejez ki az háborúban érintettek iránt.

Érdemes emlékeztetni magunkat arra, hogy minden háború gyűlöletkeltéssel kezdődik. Közös felelősségünk, hogy ne hagyjuk ezt az első lépést sem megtörténni.”

Nem tudom, milyen első lépésről beszél Sulyok Tamás a totális háború negyedik évében, de inkább arra kérdeztem vissza, most már megkapta-e a megerősítést? Ki meri-e jelenteni a köztársasági elnök úr, hogy orosz támadás történt? Ha válaszolnak, arról beszámolunk.