Már Sulyok Tamás is ki meri jelenteni, hogy orosz támadás történt

Az egész napot meghatározó, különös problémát csinált magának Sulyok Tamás. A feladat nem tűnt nehéznek: a háború során most először ért komoly orosz rakétatámadás egy kárpátaljai várost, számos sérültet hagyva maga után. Ilyenkor a nemzet egységét megtestesítő köztársasági elnök nyilvánvalóan együttérzését fejezi ki a megtámadott határon túli magyar közösséggel, és ezt a kötelező kört Sulyok lehozta csütörtök reggel.

Kínosan egyensúlyozott a támadó és a megtámadott között, amikor azt írta: „Az orosz-ukrán konfliktus mielőbbi befejezése mindannyiunk érdeke. Bízom abban, hogy a háborúzó felek képesek ezt belátni”. De az első mondatban ott volt a lényeg: „Mély együttérzésemet fejezem ki a Munkácsot ért orosz rakétatámadás sérültjeinek, akiknek mielőbbi gyógyulást és teljes felépülést kívánok.” Mint azt mostanra nagyjából mindenki tudja, nem sokkal később az orosz szót törölték a bejegyzésből.

Egy bátor lán Fotó: Dr. Sulyok Tamás/Facebook

Aligha véletlenről van szó, hiszen később a külügyminiszter és a Fidesz szóvivője is úgy számolt be a támadásról, hogy elhallgatta, mégis ki követte azt el, miközben ezúttal senki nem vitatta, hogy az oroszok voltak.

Török Gábor a politikai mellett már digitális analfabétizmussal is vádolja Sulyok Tamást, hiszen „amit kiveszel a szövegből, nyilván az lesz a legérdekesebb és a legárulkodóbb”.

Lakner Zoltán szerint „a kormány minden eddiginél látványosabban bebizonyítja, meddig tart a szuverenitása Putyinnal szemben”.

A Political Capital szerint az eset azt bizonyítja, hogy a köztársasági elnöknek nincs szuverenitása Orbán Viktorral szemben, a magyar vezetésnek pedig nincs szuverenitása Oroszországgal szemben.

A problémát alighanem Orbán Viktor is érzékelte, aki sportmérkőzések eredményeire pár percen belül reagál, de a Kárpátalja elleni támadásra fél napig nem. „A mai kormányülésen áttekintettük a Munkácsot ért orosz rakétatámadás következményeit” – írta ki végül Facebookra a miniszterelnök.

Ennek Török Gábor elemző nagy jelentőséget tulajdonít: „Amit az elnök kitörölt, a miniszterelnök beleírta. Jött már innen selyemzsinór egy elnöknek, most egy másik kapott egy baráti pofont. Bármi is van az egész mögött, azért ennek az üzenete elég világos.”

A 444 még délelőtt 10 után megkérdezte a Sándor-palotát, miért szedték ki a szöveg elejéről az orosz szót. 7 órával később jött meg a válasz, miszerint „a bejegyzés szövegének módosítására azért került sor, mert az államfő hivatala még várta a hivatalos és részletes tájékoztatást, illetve megerősítést a Munkács elleni rakétatámadás körülményeiről, felelőseinek és végrehajtóinak kilétéről.”

Vajon még most is várja, merült fel bennem. Ezért megkérdeztem a Sándor-palotát, hogy Sulyok Tamás mostanra megkapta-e a megerősítést. Most már köztársasági elnök úr is ki meri jelenteni, hogy orosz támadás történt? - kérdeztem.

Este hét előtt egy kicsivel megjött az egyszavas válasz: