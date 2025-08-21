Nem a világ legmeglepőbb híre: a Fidesz-KDNP nem megy el a devizások ügyében kezdeményezett rendkívüli parlamenti ülésre

Rendkívüli parlamenti ülést kezdeményezett a Jobbik szervezésében több tucat ellenzéki képviselő jövő hétfőre, hogy négy határozati javaslatukat már a nyáron megtárgyalja az Országgyűlés.

Az ülésnap összehívásához a képviselők ötödének aláírására van szükség, ami a Jobbik, a DK, az MSZP, a Párbeszéd és a Mi Hazánk frakciójának segítségével össze is jött: az augusztus 25-re tervezett ülésnapon a devizaalapú szerződések felülvizsgálatával, az iskolakezdési támogatás kiterjesztésével, a gyerekek digitális védelmével és a végrehajtás megreformálásával kapcsolatos indítványokat tárgyalták volna.

Csakhogy a Fidesz-frakció az MTI-vel közölte: a kormánypártok nem vesznek részt a rendkívüli ülésen – márpedig nélkülük határozatképtelen lesz az ülés, így a napirend előtti felszólalások után be kell azt rekeszteni.

Ellenzéki képviselők az Országgyűlés rendkívüli ülésén 2019. január 3-án. Fotó: Koszticsák Szilárd/MTI/MTVA

Az ellenzék 2010 óta sokszor próbálkozott rendkívüli parlamenti üléssel, de a Fidesz-KDNP képviselői ezeket rendre kihagyják.