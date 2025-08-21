Political Capital: Sulyok Tamás amatőr hibája „a teljes Orbán-rendszer működésének látlelete”

Miután a köztársasági elnök előbb orosz rakétacsapásról posztolt, majd kivette belőle az orosz szót, a szokatlan gesztus gyorsan elkezdett mémesedni, miközben több elemző is igyekezett levonni általánosabb tanulságokat.
Török Gábor a politikai mellett már digitális analfabétizmussal is vádolja Sulyok Tamást, hiszen „amit kiveszel a szövegből, nyilván az lesz a legérdekesebb és a legárulkodóbb”. Lakner Zoltán szerint „a kormány minden eddiginél látványosabban bebizonyítja, meddig tart a szuverenitása Putyinnal szemben”, amikor a külügy nem meri leírni, hogy orosz támadás történt, de „azért a borsófőzelék-felelős sokat tesz a helyzet tudatosításáért”.
A Political Capital gyorselemzése részben vitázik Törökkel, szerintük elsősorban nem kommunikációs baki vagy „digitális analfabétizmus” Sulyok lépése, hanem két dolgot mutat meg.
Mint írják, „a köztársasági elnök kommunikációs csapata legalább véletlenül leírta az »orosz« szót, ilyen »hibát« egy házzal odébb, a Karmelitában sosem követnének el. A gyors és amatőr korrekció nem annyira a köztársasági elnök, mint inkább a teljes Orbán-rendszer működésének látlelete.”
Annyi maradt, hogy rakétatámadás.
A támadásban többen megsérültek, 10 embert vittek kórházba.
„Semeddig.”
„Jó étvágyat mindenkinek!” – írja a köztársasági elnök.