Political Capital: Sulyok Tamás amatőr hibája „a teljes Orbán-rendszer működésének látlelete”

POLITIKA
Miután a köztársasági elnök előbb orosz rakétacsapásról posztolt, majd kivette belőle az orosz szót, a szokatlan gesztus gyorsan elkezdett mémesedni, miközben több elemző is igyekezett levonni általánosabb tanulságokat.

Török Gábor a politikai mellett már digitális analfabétizmussal is vádolja Sulyok Tamást, hiszen „amit kiveszel a szövegből, nyilván az lesz a legérdekesebb és a legárulkodóbb”. Lakner Zoltán szerint „a kormány minden eddiginél látványosabban bebizonyítja, meddig tart a szuverenitása Putyinnal szemben”, amikor a külügy nem meri leírni, hogy orosz támadás történt, de „azért a borsófőzelék-felelős sokat tesz a helyzet tudatosításáért”.

Jó étvágyat!
Fotó: Dr. Sulyok Tamás/Facebook

A Political Capital gyorselemzése részben vitázik Törökkel, szerintük elsősorban nem kommunikációs baki vagy „digitális analfabétizmus” Sulyok lépése, hanem két dolgot mutat meg.

  • A köztársasági elnöknek nincs szuverenitása Orbán Viktorral szemben.
  • A jelenlegi magyar vezetésnek nincs szuverenitása Oroszországgal szemben.

Mint írják, „a köztársasági elnök kommunikációs csapata legalább véletlenül leírta az »orosz« szót, ilyen »hibát« egy házzal odébb, a Karmelitában sosem követnének el. A gyors és amatőr korrekció nem annyira a köztársasági elnök, mint inkább a teljes Orbán-rendszer működésének látlelete.”

