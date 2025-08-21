Rakétatalálat érte Munkácsot

háború
  • Link másolása
  • Facebook
  • X (Twitter)
  • Tumblr
  • LinkedIn

Hétfő hajnalban orosz találat ért egy üzemet a kárpátaljai Munkácson. A támadás miatt a város hivatalos oldalán arra kérték a lakosságot, hogy ne nyissanak ablakot, és az utcára se menjenek ki. A támadásban többen megsérültek, 10 embert vittek a Szent Márton Kórházba, két ember pedig önállóan ment be ellátásért. A városháza szerint a sérültek állapota stabil. Vitalij Glagola helyi újságíró arról ír, hogy a Flex helyi gyárát érte találat. A csapás miatt a raktárak megsemmisültek és tűz ütött ki.

Tűz Munkácson az orosz támadás után
Fotó: Мирослав Білецький/Facebook

Munkács légvonalban nagyjából 35 kilométerre van a magyar határtól, a háború alatt ennyire nyugati célpontot még nem lőttek az oroszok. Kárpátalját legutóbb 2022 májusában érte komolyabb találat, akkor Volócón lőttek szét egy elektromos alállomást és egy vasútállomást. Tavaly egy elétvedt orosz drón csapódott be a Munkácsi járás hegyvidéki területén. (RadioSvoboda),

orosz-ukrán háború háború Szent Márton Kórház üzem orosz-ukrán háború orosz támadás munkács kárpátalja
Kapcsolódó cikkek

Rakétatalálat érte Kárpátalját

Egy infrastrukturális létesítményt talált el, sérültekről egyelőre nincs hír.

Czinkóczi Sándor
háború

Légicsapás érte Kárpátalját

Egy pilóta nélküli légi jármű zuhant le a Munkácsi járás hegyvidéki területén, senki sem sérült meg.

Benics Márk
külföld