Rakétatalálat érte Munkácsot

Hétfő hajnalban orosz találat ért egy üzemet a kárpátaljai Munkácson. A támadás miatt a város hivatalos oldalán arra kérték a lakosságot, hogy ne nyissanak ablakot, és az utcára se menjenek ki. A támadásban többen megsérültek, 10 embert vittek a Szent Márton Kórházba, két ember pedig önállóan ment be ellátásért. A városháza szerint a sérültek állapota stabil. Vitalij Glagola helyi újságíró arról ír, hogy a Flex helyi gyárát érte találat. A csapás miatt a raktárak megsemmisültek és tűz ütött ki.

Munkács légvonalban nagyjából 35 kilométerre van a magyar határtól, a háború alatt ennyire nyugati célpontot még nem lőttek az oroszok. Kárpátalját legutóbb 2022 májusában érte komolyabb találat, akkor Volócón lőttek szét egy elektromos alállomást és egy vasútállomást. Tavaly egy elétvedt orosz drón csapódott be a Munkácsi járás hegyvidéki területén. (RadioSvoboda),