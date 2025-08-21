Rasszista szurkolói magatartás miatt büntette a Fradit az UEFA

30 ezer eurós pénzbírsággal és felfüggesztett szektorbezárással büntette az UEFA fegyelmi bizottsága a Ferencvárosi TC-t a labdarúgó Bajnokok Ligája 3. selejtezőkörében rendezett, Ludogorec elleni hazai mérkőzésen történtek miatt – írja a Nemzeti Sport.

Fotó: BALINT SZENTGALLAY/NurPhoto via AFP

az FTC 3-0-ra győzött a Ludogorec ellen a BL-selejtező 3. körének visszavágóján, és továbbjutott a rájátszásba. Az UEFA közölte, a szurkolók rasszista magatartása és az átjárók elzárása miatt kap pénzbüntetést a klub. Ezenkívül az FTC-t két évre felfüggesztett szektorbezárással (B2) is sújtották.

A Fradi 4–1-es összesítéssel jutott túl a Ludogorecen, azóta viszont a selejtező playoffját az azeri Qarabag elleni 3-1-es hazai vereséggel kezdték kedden, a visszavágó jövő héten lesz.