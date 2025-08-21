Sulyok Tamás kiszedte a posztjából, hogy orosz rakétatámadás érte Munkácsot

Egy órával az eredeti poszt megjelenése után Sulyok Tamás köztársasági elnök módosította a munkácsi rakétatámadásról szóló szöveget.

Az eredeti úgy szólt, hogy mély együttérzését fejezi ki a Munkácsot ért orosz rakétatámadás sérültjeinek, akiknek mielőbbi jobbulást kíván. Ebből törölte az orosz jelzőt.

Fotó: Sulyok Tamás Facebook-oldala

A poszt többi részén nem változtatott. A magyar vezetők közül ő reagált elsőként.

A módosítás miatt megkerestük a Sándor palotát, ha válaszolnak, a cikket frissítjük.

Csütörtök hajnalban orosz cirkálórakéták találtak el egy üzemet a kárpátaljai Munkácson. A jelenlegi információk szerint 15 ember sérült meg.

Egy amerikai gyárat találtak el, az ukrán külügyminiszter szerint ez egy polgári létesítmény, aminek semmi köze a hadsereghez.