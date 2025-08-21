Sulyok Tamás mielőbbi gyógyulást kíván a Munkácsot ért orosz rakétatámadás sérültjeinek

A magyar tisztviselők közül Sulyok Tamás köztársasági elnök reagált elsőként arra, hogy csütörtök reggel az oroszok cirkálórakétákkal lőttek szét egy gyárat a kárpátaljai Munkácson. A támadásban 12 ember sérült meg.

„Mély együttérzésemet fejezem ki a Munkácsot ért orosz rakétatámadás sérültjeinek, akiknek mielőbbi gyógyulást és teljes felépülést kívánok. Az orosz-ukrán konfliktus mielőbbi befejezése mindannyiunk érdeke. Bízom abban, hogy a háborúzó felek képesek ezt belátni, és a nemzetközi diplomáciai erőfeszítéseknek köszönhetően hamarosan pontot tesznek ennek az embertelen és értelmetlen vérontásnak a végére” -írta az oldalán Sulyok.

Bár Szijjártó Péter csütörtök reggel a Fidesz podcastjében kezdte a napot, ott a kárpátaljai támadás nem fért bele a műsoridőbe.

