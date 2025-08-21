Szijjártó csúcsdiplomatát csinált egy kiugrott katolikus papból, akinek nincs érdemi diplomáciai tapasztalata

Szijjártó Péter állami villámkarriert biztosított a Szombathelyi Egyházmegye nemrég kiugrott papjának, a római Pápai Magyar Intézet egy éve leköszönt rektorának – írja a Válasz Online.

Fotó: Szijjártó Péter/Facebook

A lap szerint Németh Norbert érdemi diplomáciai felkészültség és tapasztalat nélkül lett az egyik legfontosabb magyar külképviselet, a londoni nagykövetség elsőbeosztottja, azaz helyettes vezetője, a szakmai munka letéteményese.

A Válasz Online azt írja, Németh a római PMI-rektorság mellett a szentszéki magyar nagykövetség tanácsosi feladatait is ellátta, de ezt az egyházi jellegű megbízatást nem lehet „diplomáciai tapasztalatként” elkönyvelni.