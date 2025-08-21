Tyúkól#49: Tanévkezdés? Stressz!

Mindjárt vége a nyárnak, kezdődik az új tanév. De míg vannak gyerekek, akik izgatottan várják, hogy visszatérjenek az iskolába, másoknak ez egy szorongással teli időszak. Hogyan vegyük észre ennek jeleit, és mit tehetünk szülőként? Pláne, hogy ez nekünk is stresszes időszak. Többek közt ezekről a kérdésekről is beszélgetünk Dr. Bohács Krisztinával, a GEM Tanulási Központ szakmai vezetőjével.

00:00:30 - Itt az iskola, és emiatt rengetegen szoronganak. De ki szorong jobban? Hát a magyarok!

00:03:10 - Van a szorongásnak olyan mértéke, ami még elfogadható.

00:05:20 - A hasfájás elég tipikus szorongási tünet, de van még pár dolog, amire érdemes figyelni.

00:06:00 - Mostanra az atipikus lett a tipikus.

00:07:20 - Ti emlékeztek még rá, hogy hogy voltak ezek a dolgok a porzóval és a bibével?

00:08:40 - Mi az a fluid intelligencia és mi köze van a darálókhoz?

00:13:40 - Nem kell félni a Gibson-teszttől!

00:19:40 - Hogyan csípheti nyakon a szülő a gyerek szorongását? Hogy lehet felmérni, hogy mennyi oké és mikor kell szakemberhez fordulni?

00:22:50 - Az iskolába érkező gyerekek közel fele iskolaéretlen a kutatások szerint.

00:26:15 - Régen minden jobb volt, Zsuzsi még az oviban járhatott logopédushoz!

00:28:30 - Ha nem működnek jól a feldolgozórendszerek, akkor a tanulás sem fog menni. És akkor jön a szorongás…

00:30:00 - Régen négy év alatt kellett megtanulni írni, most maximum egy év van erre.

00:35:45 - El lehet rontani a gyerek egész jövőjét túlbabusgatással? Vagy épp ellenkezőleg, az a baj, ha nem babusgatod?

00:38:55 - Váratlan fordulat: egy Facebook-ról hozott példa, nem a Tiktokról!

00:40:00 - Mindenki traumatizálja a gyerekét? A szülők szorongásai jelennek meg a gyerekekben?

00:49:10 - Ki fogja megtanítani pihenni a gyerekeket, ha mi sem pihenünk soha?

00:52:00 - Mikor felejtettünk el unatkozni?

00:53:45 - Kulturális figyelemzavar, hallottál már róla?

00:56:20 - Ami régen 3 év volt, az ma már akár fél év alatt megoldható.

01:20:00 - Na és a mobilokkal mi legyen?

01:05:10 - Jó ez a sok különóra? Már az oviban???

01:12:00 - A kevesebb néha több, de tényleg.

01:16:05 - Egy kamasznál nagyon fontos, hogy legyen motivációja.

