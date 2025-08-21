Vurstli itthon, rave Ukrajnában

Jó reggelt, viharos napokra felkészülni! Itt a 444 napindító – korántsem egyetlen – hírlevele, benne a legfontosabb szerdai cikkekkel. Kezdésnek ajánlok négy anyagot:

Belföld

Régóta nem világos, ki tartja hivatalosan az augusztus 20-i ünnepi beszédet: a miniszterelnök vagy a köztársasági elnök. Orbán korábban rendszeresen felszólalt, de idén megint átengedte Magyar Péternek a beszéd lehetőségét.

Farkas Bertalan és Kapu Tibor kapta a Magyar Szent István Rendet.

Fotó: Kristóf Balázs/444

A Tisza Párt elnöke ki is használta a lehetőséget, Pannonhalmán hirdette meg a 10 pontos Szent István-programot: A Tisza 2035-re többek között megállítaná a népességfogyást és elérné, hogy a várható élettartam 80 évre emelkedjen.

Egy Péter nevű árulóról is szólt az idei tűzijáték.

Fotó: Kristóf Balázs/444

NER-milliárdosok ne figyeljenek ide! Olyan régóta beszélnek róla, és olyan sokszor olyan lendülettel, hogy csoda: nem épültek még szigetek a Balatonba. Felmerült az ötvenes és a hatvanas, később a hongkongiak is eljátszottak a gondolattal és még Bujtor István is felkarolta a szigetek ötletét. Hála Istennek végül semmi nem lett belőle.

A budapesti Népszínház utca város a városban, az autentikus nyolcadik kerület egyik utolsó bástyája, ami még nem esett el a dzsentrifikáció egyre hevesebb rohamai alatt. A Kashmir fesztivál pedig maga a Népszínház utca. Multikulti vurstli, népünnepély, nepáli metálénekes és Nótár Mary.

Fotó: Bankó Gábor/444

Mától mindenki megnézheti, milyen volt kivonulásunk az ország leghidegebb pontjára a kánikula kellős közepén. De hír volt még itthon, hogy

Fotó: Kiss Bence/444

Orosz-ukrán

Szakértővel elemeztük az elmúlt hetek fejleményeit az orosz-ukrán háború lezárásáról szóló tárgyalásokkal kapcsolatban. Jójárt Krisztián szerint nem színház volt Trump és Zelenszkij illetve az európai nagyhatalmak hétfői tanácskozása. Az európaiak a biztonsági garanciák miatt voltak ott. Úgy tűnik, hogy az Orbán-kormány üllő és kalapács közé szorult az oroszok és Trump között, Putyin számára pedig az is jó, ha Zelenszkij nem megy bele az ajánlatukba, és az amerikai elnök kiszáll a tárgyalásokból.

Lavrov közölte, csak olyan biztonsági garanciákat támogatnak Ukrajnában, amit meg tudnak vétózni.

Fotó: ILYA PITALEV, HANDOUT/AFP

Trump felhívta Orbánt, hogy beszéljen vele Ukrajna uniós tagságáról. Szijjártó Péter közölte, hogy helyreállt a kőolajszállítás Magyarország felé a Barátság-vezetéken, és arról is beszélt, hogy a kormány azért támogatja az oroszok részvételét az olimpián, mert a magyarok emlékeznek az 1984-es olimpiai bojkottra.

Donald Tusk szerint mivel 1994-ben már kapott biztonsági garanciákat Ukrajna Budapesten, ezért máshol kéne tartani a Putyin-Zelenszkij csúcsot.

Orosz drón zuhant le Kelet-Lengyelországban, a védelmi miniszter provokációról beszél.

Szijjártó Péter az Forma-1-es Magyar Nagydíjon Fotó: Vasvári Tamás/MTI/MTVA

Furcsának tűnhet, hogy az ukrán fiatalok buliznak, miközben dúl a háború. Pedig a borzalmak között fontos a helyieknek az a pár óra, amit a klubokban tölthetnek, ráadásul a klubok és partik az ellenállás és az eltörölhetetlen kulturális büszkeség központjaivá váltak.

Fotó: ROMAN PILIPEY/AFP

Külföldi hír volt még, hogy