Zelenszkij arra kéri Trumpot, hogy szóljon Orbánnak, ne akadályozza az ukrán EU-csatlakozást

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök arra kérte Donald Trump amerikai elnököt, beszélje rá Orbán Viktort, hogy ne akadályozza Ukrajna európai uniós csatlakozását – írta az Ukrinform csütörtökön. „Trump elnök azt ígérte, a csapata dolgozni fog ezen” – mondta Zelenszkij, aki szerint csak akkor zárulhat le igazságosan a háború, ha Ukrajna bekerül az EU-ba.

Trump és Zelenszkij
Fotó: ALEX WROBLEWSKI/AFP

„Biztonsági garanciákat szeretnénk” – mondta az elnök. J. D. Vance amerikai alelnök épp csütörtökön beszélt arról, hogy az európai országoknak kell viselniük az ukrajnai biztonsági garanciák költségeinek „oroszlánrészét”.

„Teljesen jogosnak gondolom, hogy Ukrajna csatlakozni szeretne az Európai Unióhoz. Minden joga megvan hozzá. Ez a mi szuverén jogunk, és ebben Amerika támogatni fog minket. Amennyire tudom, a Fehér Házból érkező jelzéseket továbbítják Budapestre” – mondta Zelenszkij, hozzátéve, Budapest jelenlegi politikája ellene van a csatlakozásnak.

Donald Trump és Orbán 2022-ben
Fotó: Orbán Viktor/Facebook

Állítólag Donald Trump uniós vezetőkkel folytatott hétfői tárgyalása után is ugyanezen okból hívta fel Orbánt. Legalábbis a Bloomberg és más hírügynökségek szerint, Szijjártó Péter külügyminiszter viszont csütörtökön azt mondta, nem volt ilyen hívás.

