Zelenszkij szerint nem annyira jó ötlet, hogy Budapesten találkozzon Putyinnal

Volodimir Zelenszkij semleges európai helyszínen találkozna Vlagyimir Putyinnal, és Törökországot sem ellenzi – írja az Ukranszkaja Pravda. Az ukrán elnök azért szeretne európai helyszínt, mert „a háború Ukrajnában, az európai kontinensen zajlik. Egyetértünk. Egyetértünk Svájcban, Ausztriában.”

Mivel többször felmerült – Szijjártó Péter magyar külügyminiszter is támogatta az ötletet –, hogy Budapesten tartsák a találkozót, Zelenszkij erre is reagált: szerinte ez nem olyan egyszerű, mivel Magyarország ellenzi Ukrajna támogatását a háború alatt.

„Nem egyszerű, mert az összes európai ország egységesen támogatja Ukrajnát ebben a háborúban. És őszintén szólva, Budapest nem támogatott minket. Nem azt mondom, hogy Orbán politikája Ukrajna ellen irányul, de ellenzi Ukrajna támogatását” – mondta Zelenszkij.