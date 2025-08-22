A fellebbviteli bíróság szerint Trump csalt, de nem kell befizetnie a fél milliárd dollárnyi büntetést

Csalás miatt indított eljárást a New York-i főügyész Donald Trump és két fia ellen még 2022-ben, arra hivatkozva, hogy a Trump Organization ingatlanjainak értékét jelentős mértékben felfújták, hogy kedvezően jussanak hitelhez.

A per tavalyi elnökválasztási kampányban zajlott. Az elsőfokú ítélet tavaly februárban született, amelyben pénzügyi csalás miatt 354 millió dollárra büntették Trumpt. Az összeg a kamatokkal együtt elérte az 500 millió dollárt. Emellett a New York-i bíróság három évre eltiltotta a cégvezetéstől és a hitelfelvételtől is.

Az ítélet szerint Trump és két fia rendszeresen és többször megtévesztették a bankokat, biztosítókat és másokat is azzal, hogy papíron túlértékelték és eltúlozták vagyonukat. Ezzel pedig jobb biztosítási- és hitelfeltételekhez jutottak. Trump két fia fejenként 4 millió dolláros büntetést kapott.

A fellebbviteli bíróság most törölte a kiszabott 500 millió dolláros büntetést. Közölték, „bár Trump felelős a csalásért”, a bírság túlzó, és sérthető a súlyos büntetésekkel szembeni alkotmányos védelmet.

„Bár kétségtelenül kár keletkezett, de ez nem volt olyan katasztrofális, amely indokolná a közel félmilliárd dolláros kártérítést az államnak” – írta Peter Moulton bíró.

Trump „teljes győzelemként” értékelte az ítéletet, szerinte politikai boszorkányüldözés folyt ellene New York államban.

Fotó: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/AFP

A Trump ellen pert indító New York-i főügyészség szintén győzelemként értékelte a döntést, mivel az megerősítette, hogy Trump csalást követett el, és a nem anyagi jellegű büntetéseket érvényben hagyták.

A főügyészség az ítélet után várhatóan fellebbez az állam legfelsőbb bíróságához. Közleményükben azt írták, „nem szabad elfelejteni: egy újabb bíróság is úgy döntött, hogy az elnök megsértette a törvényt, és hogy ügyünk megalapozott.” (BBC)