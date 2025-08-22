A holtan talált 2 hetes kisfiú anyját gyanúsítja a rendőrség a gyilkossággal

Augusztus 20-án délelőtt hívta fel egy 25 éves nagydorogi nő a rendőrséget azzal, hogy miközben a gyerekét sétáltatta, rosszul lett, elesett, elvesztette az eszméletét, és mire magához tért, a gyerek eltűnt, ő pedig hiába kereste, nem volt meg. Állítása szerint mindez Nagydorog külterületén történt egy földúton.

A rendőrök azonnal elindították az eljárást, „személyi szabadság megsértése” gyanújával, és helyszíni szemlét is tartottak. A kisgyerek holttestét 5,5 óra után találták meg a földes út mellett – közölte Szabó Zoltán ezredes, Tolna vármegye bűnügyi rendőrfőkapitány-helyettese a sajtótájékoztatón.

A nyomozást vezető Korcsmár Péter alezredes azt mondta, a holttestet azonosították, a szakértő pedig megállapította, hogy a gyerek halálát idegenkezűség okozta.

Ezek után már minősített emberölés ügyében nyomoztak, és az anyát már aznap meggyanúsították a gyilkosság elkövetésével, majd a főügyészségen kezdeményezték a letartóztatását. Korcsmár Péter elmondta, az elmúlt 1,5-2 napban nagyon sok adatot és bizonyítékot gyűjtöttek be, de még vizsgálják a körülményeket és azt, valaki más is összefüggésbe hozható-e a bűncselekménnyel.