Átalakítások a Mohunál az 50 milliárdos veszteség miatt

Miután a tavalyi évet 50 milliárdos veszteséggel zárta a Mohu, ami után nekikezdtek a cég átszervezésének, újratárgyalják az alvállalkozói szerződéseket és a díjszabást is átalakították – írja a 24.hu.

Nem csak a Mohu vezérigazgatóját cserélték le, de az anyacég Mol szorosabb ellenőrzés alá vonta a hulladékkoncessziót 35 évig birtokló céget. A Mohu operatív igazgatója, Runtág Tivadar szerint a cég veszteségei a működésből fakadnak.

A Mohu a lejáró alvállalkozói szerződéseket az eddiginél kedvezőtlenebb feltételekkel akarja újrakötni, azaz kevesebbet fizetnének nekik. Az alvállalkozók szerint a Mohu saját veszteségét akarja szétteríteni rajtuk. Az már korábban kiderült, hogy a Mohu megváltoztatta a palackvisszagyűjtésért fizetett díjat: a kisboltoknak többet, az igazán sok palackot begyűjtő nagy láncoknak viszont kevesebbet fizetnek.

Fotó: Bruzák Noémi/MTI/MTVA

Runtág azt mondta, számítottak arra, hogy az első években veszteséges lesz a Mohu, de arra nem, hogy a működés első évében rögtön 50 milliárdos lesz a mínusz. Az operatív igazgató elismerte, hogy egyes alvállalkozóknak valóban alacsonyabb összeget kínálnak, de szerinte ezzel csak a hatékonyság növelésére szeretnék ösztönözni őket. Az EPR-díjakkal (Extended Producers Responsibility, gyártói felelősségi díjak) kapcsolatban Runtág azt mondta, egyes hulladékfajtáknál a díjak jelenleg nem fedezik a Mohu azokkal kapcsolatos költségeit, ezért ezeknél valóban emelést javasolnak. A visszaváltási rendszer például meglehetősen alulfinanszírozott szerinte. A palackok visszaváltásából tavaly 33 milliárd forintos bevétele volt a Mohunak.