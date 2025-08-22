Az FBI lerohanta John Bolton, Trump korábbi nemzetbiztonsági tanácsadójának otthonát

Az FBI péntek reggel lerohanta John Bolton otthonát. Bolt Donald Trump nemzetbiztonsági tanácsadója volt még az elnök első ciklusa idején – írja a Guradian.

Bolton később Trump kritikusává vált, tavaly egy interjúban azt mondta, hogy volt főnöke „nem elég okos” ahhoz, hogy diktátor legyen („doesn’t have the brains”).

Úgy tudni, Bolton washingtoni otthonát egy titkos dokumentumok kezelésével kapcsolatos nyomozás részeként kutatták át. A konkrét vádakról egyelőre nem árultak el részleteket a hatóságok. Maga Bolt nem volt otthon a házkutatás idején, nem vették őrizetbe és nem is emeltek vádat a volt nemzetbiztonsági tanácsadó ellen.

Fotó: MARK WILSON/AFP

Bolton 17 hónapig volt Trump nemzetbiztonsági tanácsadója 2018 és 2019 között. Tanácsadóként Irán, Afganisztán és Észak-Korea ügyében is vitája Trump elnökkel. Kényszerű lemondása után könyvet írt az elnök mellett végzett munkájáról, melynek megjelenését az első Trump-adminisztráció sikertelenül próbálta megakadályozni. Mikor Trump idén ismét hivatalba lépett, mások mellett Bolton biztonsági engedélyét is visszavonta.