Az USA Michael Jackson állítólagos eltitkolt gyerekét indítja az orosz Eurovízión

ZENE
  • Link másolása
  • Facebook
  • X (Twitter)
  • Tumblr
  • LinkedIn

Szálazzuk szét a címben lévő dolgokat.

Tehát Oroszország válasza az Eurovíziós Dalfesztiválra az Intervízió.

Miután előbbiről 2022-ben kizárták őket az Ukrajna elleni invázió miatt, Vlagyimir Putyin orosz elnök idén februárban kiadott egy rendeletet, miszerint Oroszország nemzetközi dalfesztivált szervez Intervigyenyije néven (az egyszerűség kedvéért nevezzük Intervíziónak). A hivatalos magyarázatban persze szó sem esett a háborúról, Lilija Gumerova, az orosz törvényhozás felsőházának tudományos, oktatási és kulturális bizottságának elnöke azzal indokolta az új dalfesztivál létrejöttét, hogy a többi ilyen fesztiválon már „szakállas lányok nyernek nagydíjakat, nem lehet tudni, hogy a fellépők férfiak vagy nők, a szavazatokat meghamisítják és nem engedik meg egyes művészeknek, hogy a tehetségüket megmutassák”.

Mivel a kérdés sokakat foglalkoztat, szomorúan vagyok kénytelen közölni: Magyarország nem képviselteti magát az Intervízión.

20 ország jelezte, hogy részt vesz a megmérettetésen: Azerbajdzsán, Belarusz, Egyesült Államok, Egyesült Arab Emírségek, Egyiptom, Kína, Kolumbia, Kuba, Kazahsztán, Kirgizisztán, Katar, Oroszország, India, Szaúd-Arábia, Szerbia, Dél-Afrika, Tádzsikisztán, Üzbegisztán, Venezuela és Vietnám. A versenyt a Kreml felügyeli, a szervezőbizottság elnökévé Dmitrij Csernyisenko miniszterelnök-helyettest, az eredményeket hitelesítő felügyelőbizottság elnökévé pedig Szergej Kirijenko politikai vezetőt nevezték ki. Az Intervíziót idén szeptemberben Moszkvában tartják majd.

Az USA tehát indít versenyzőt a több diktatórikus berendezkedésű országot is vendégül látó orosz dalfesztiválon, most pedig az is kiderült, hogy kit.

A Politico azt írja, hogy Brandon Howard, azaz művésznevén B. Howard lesz az amerikai versenyző. B. Howard legismertebb száma rögtönzött YouTube-keresésem alapján az alábbi dal, 1,8 millióan tekintették meg a feltöltése óta eltelt 14 évben.

Forrás

Amiről viszont B. Howard az internet tanúsága szerint a zenéjénél ismertebb, az a pletyka, miszerint ő lenne Michael Jackson eltitkolt szerelemgyereke.

Brandon Howard 2018-ban Pekingben.
Fotó: XIAO MA/Imaginechina via AFP

Erről semmilyen hiteles információ nincsen, az elméletben hívők szerint viszont az hitelesíti, hogy Jackson apja, Joe volt a menedzsere Miki Howard énekesnőnek, Brandon Howard anyjának. Ennek az összefüggésnek köszönhetően terjedt egy időben az is, hogy Howard nem a gyereke, hanem a féltestvére Michael Jacksonnak. De ennyire már tényleg nem érdemes ebbe belemenni.

B. Howard zenéje az Intervízió szervezői szerint „átlépi a határokat és egyesíti a kultúrákat”.

Oroszország nem túl nagy meglepetésre Putyin pacsirtáját, Shamant indítja az Intervízión, neki már áttekintettük a munkásságát korábban igen alaposan. Egyrészt az ő leghíresebb számával (Ja Russzkij - Orosz vagyok) kínozták Oroszország legkegyetlenebb börtönében Alekszej Navalnijt, de ennél korábban, egészen pontosan 2022. február 23-án vált fontos tényezővé. Ekkor jelent meg Felemelkedünk című dala, a Haza védelmezőjének napjára időzítve, épp egy nappal azelőtt, hogy Oroszország lerohanta Ukrajnát. Mára egyértelműen ő lett a legnépszerűbb orosz énekes, a szilveszteri műsorok kiemelt előadója, sőt, idén már ő volt az Észak-Korea függetlenségi napját ünneplő központi rendezvény sztárfellépője is.

Forrás
ZENE shaman Dmitrij Csernyisenko Szergej Kirijenko oroszország Brandon Howard Lilija Gumerova michael jackson moszkva vlagyimir putyin Intervízió
Kapcsolódó cikkek

Putyin elindítja az orosz Eurovíziót, az Intervigyenyijét, a versenyt a Kreml felügyeli, az eredményeket egy politikai vezető hitelesíti

Szergej Lavrov szerint már 25 ország érdeklődik a verseny iránt.

Székely Sarolta
KULTÚRA

Aki megénekli Putyin propagandáját: kicsoda Shaman, és miért vele kínozzák Navalnijt?

Jaroszlav Dronov 10 évvel ezelőtt még tehetségkutatókban próbált ismertséget szerezni, mára viszont Oroszország legkedveltebb énekese - legalábbis az állami közvélemény-kutatások szerint. Végigvesszük, hogy jutott idáig.

Diószegi-Horváth Nóra
zene

Putyin-párti énekes popslágerével ébresztik Navalnijt a börtönben minden reggel

Hajnali 5-kor, de szigorúan a himnusz után!

Diószegi-Horváth Nóra
külföld

Katonák, katonák, katonák, macska – így fullasztották háborús propagandába a szilvesztert az orosz állami tévések

Propaganda, popzene, lángocska, hazafias üzenetek. Mi kellene még egy igazán jó műsorhoz?

Diószegi-Horváth Nóra
életmód

Kim Dzsongun előtt lépett fel a legnépszerűbb orosz énekes

A háborút lelkesen támogató Shaman Észak-Korea függetlenségi napját ünnepelte.

Botos Tamás
külföld