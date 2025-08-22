Az USA Michael Jackson állítólagos eltitkolt gyerekét indítja az orosz Eurovízión

Szálazzuk szét a címben lévő dolgokat.

Tehát Oroszország válasza az Eurovíziós Dalfesztiválra az Intervízió.

Miután előbbiről 2022-ben kizárták őket az Ukrajna elleni invázió miatt, Vlagyimir Putyin orosz elnök idén februárban kiadott egy rendeletet, miszerint Oroszország nemzetközi dalfesztivált szervez Intervigyenyije néven (az egyszerűség kedvéért nevezzük Intervíziónak). A hivatalos magyarázatban persze szó sem esett a háborúról, Lilija Gumerova, az orosz törvényhozás felsőházának tudományos, oktatási és kulturális bizottságának elnöke azzal indokolta az új dalfesztivál létrejöttét, hogy a többi ilyen fesztiválon már „szakállas lányok nyernek nagydíjakat, nem lehet tudni, hogy a fellépők férfiak vagy nők, a szavazatokat meghamisítják és nem engedik meg egyes művészeknek, hogy a tehetségüket megmutassák”.

Mivel a kérdés sokakat foglalkoztat, szomorúan vagyok kénytelen közölni: Magyarország nem képviselteti magát az Intervízión.

20 ország jelezte, hogy részt vesz a megmérettetésen: Azerbajdzsán, Belarusz, Egyesült Államok, Egyesült Arab Emírségek, Egyiptom, Kína, Kolumbia, Kuba, Kazahsztán, Kirgizisztán, Katar, Oroszország, India, Szaúd-Arábia, Szerbia, Dél-Afrika, Tádzsikisztán, Üzbegisztán, Venezuela és Vietnám. A versenyt a Kreml felügyeli, a szervezőbizottság elnökévé Dmitrij Csernyisenko miniszterelnök-helyettest, az eredményeket hitelesítő felügyelőbizottság elnökévé pedig Szergej Kirijenko politikai vezetőt nevezték ki. Az Intervíziót idén szeptemberben Moszkvában tartják majd.

Az USA tehát indít versenyzőt a több diktatórikus berendezkedésű országot is vendégül látó orosz dalfesztiválon, most pedig az is kiderült, hogy kit.

A Politico azt írja, hogy Brandon Howard, azaz művésznevén B. Howard lesz az amerikai versenyző. B. Howard legismertebb száma rögtönzött YouTube-keresésem alapján az alábbi dal, 1,8 millióan tekintették meg a feltöltése óta eltelt 14 évben.

Amiről viszont B. Howard az internet tanúsága szerint a zenéjénél ismertebb, az a pletyka, miszerint ő lenne Michael Jackson eltitkolt szerelemgyereke.

Brandon Howard 2018-ban Pekingben. Fotó: XIAO MA/Imaginechina via AFP

Erről semmilyen hiteles információ nincsen, az elméletben hívők szerint viszont az hitelesíti, hogy Jackson apja, Joe volt a menedzsere Miki Howard énekesnőnek, Brandon Howard anyjának. Ennek az összefüggésnek köszönhetően terjedt egy időben az is, hogy Howard nem a gyereke, hanem a féltestvére Michael Jacksonnak. De ennyire már tényleg nem érdemes ebbe belemenni.

B. Howard zenéje az Intervízió szervezői szerint „átlépi a határokat és egyesíti a kultúrákat”.

Oroszország nem túl nagy meglepetésre Putyin pacsirtáját, Shamant indítja az Intervízión, neki már áttekintettük a munkásságát korábban igen alaposan. Egyrészt az ő leghíresebb számával (Ja Russzkij - Orosz vagyok) kínozták Oroszország legkegyetlenebb börtönében Alekszej Navalnijt, de ennél korábban, egészen pontosan 2022. február 23-án vált fontos tényezővé. Ekkor jelent meg Felemelkedünk című dala, a Haza védelmezőjének napjára időzítve, épp egy nappal azelőtt, hogy Oroszország lerohanta Ukrajnát. Mára egyértelműen ő lett a legnépszerűbb orosz énekes, a szilveszteri műsorok kiemelt előadója, sőt, idén már ő volt az Észak-Korea függetlenségi napját ünneplő központi rendezvény sztárfellépője is.