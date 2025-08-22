Egy olasz vendéglős felkutatta a 44 eurós számla elől meglógó turistákat

Egy olasz pizzéria tulajdonosának sikerült lenyomoznia két fizetés nélkül távozó turistát. A két francia nő pizzát és négy Aperol spritzet fogyasztott az Adriai tenger partján fekvő Civitanova Marche egyik pizzériájában, ám még az előtt leléptek, hogy kifizették volna a 44 eurós (mintegy 17 500 forint) számlát.

Michela Malatini, a pizzéria tulajdonosa azonban nem hagyta annyiban a dolgot: Facebookon megosztotta a térfigyelő kamerák felvételeit a fizetés nélkül távozó nőkről, akiket a kommentek alapján hamar sikerült lenyomoznia. Malatini másnap kora reggel elment a turisták szállásához, bekopogott hozzájuk és átnyújtotta nekik a ki nem fizetett számlát. „A két nő nagyon segítőkész volt, és a legkisebb tiltakozás nélkül azonnal átadta a pénzt” – mondta Malatini egy helyi lapnak. Hozzátette, alapvetően nem a pénzről van szó, hanem arról hogy nem szereti ha átverik, ez pedig egyre gyakrabban fordul elő.

(Guardian)