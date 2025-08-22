Egy újabb támadás után ismét leállt a Barátság kőolajvezeték

„Az éjszaka folyamán kaptuk a hírt, hogy ismételten – rövid időn belül immár harmadszor – támadás érte a Barátság kőolajvezetéket az orosz-belorusz határnál” – írta Szijjártó Péter a Facebook-oldalán. Emiatt a Magyarországra irányuló kőolajszállítás újra leállt.

A miniszter szerint ez az energiabiztonság elleni támadás, és egy újabb kísérlet arra, hogy „belerángassanak minket a háborúba”, de „nem fog menni.”

Fotó: Bodnár Boglárka/MTI/MTVA

A legutóbbi támadás után két nappal, kedd éjjel állt helyre a szállítás. A korábbi eseteknél Szijjártó burkoltan megfenyegette az ukránokat, mikor arra utalt, Magyarország jelenleg Ukrajna első számú villamosenergia-ellátója. Most erről nem írt.