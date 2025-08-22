Először igazolták, hogy éhínség van Gázavárosban

Egy ENSZ által támogatott, élelmezésbiztonságért felelős szervezet szerint először igazolták az éhínséget Gázavárosban – írja a BBC.

A Gázavárosban kialakult helyzetet az IPC-skálán (az Integrált Élelmezésbiztonsági skálán) az 5. fázisba sorolták, ami a legsúlyosabb és legrosszabb szint.

A szervezet szerint az éhínséget megerősítették a Gázai kormányzóságban – ami Gázavárost és környékét foglalja magába –, és a „katasztrofális körülmények” szeptember végére kiterjedhetnek Deir al-Barah és Khan Yunis városokra is.

A jelentés szerint az éhínséget „teljes mértékben ember okozta”, a folyamat „megállítható és visszafordítható”, de „a vita és habozás ideje lejárt. Az éhezés jelen van és gyorsan terjed.”

A jelentés szerint azonnali válaszlépésekre van szükség, bármilyen késedelem az éhínséggel összefüggő halálozások teljesen elfogadhatatlan növekedéséhez vezet.

Izrael „határozottan visszautasította” a jelentés megállapításait, különösen azokat, melyek Gázavárosra vonatkoznak. Állításuk szerint a jelentés hamis, részleges és elfogult adatokon, és a Hamász által szolgáltatott felületes információkon alapul. A jelentést egyoldalúnak tartják, felróva, hogy figyelmen kívül hagyják a Gázában végzett humanitárius erőfeszítéseket.

A jelentés szerint az alultápláltság 132 ezer öt évnél fiatalabb gyerek életét veszélyezteti Gázában jövő júniusig. A becslések szerint ezek a gyerekek „akut alultápláltságban” szenvednek majd, további 41 ezer gyereknél súlyos lehet a helyzet. A jelentés szerint Észak-Gázában is súlyos a helyzet, de onnan korlátozott bizonyítékaik vannak.

Az ENSZ-főtitkár, Antonio Guterres arról beszélt, „amikor úgy tűnik, nincsenek már szavak, amelyekkel le lehetne írni a gázai poklot, egy új szó került a szótárba: »éhínség«.”

A hároméves Mohammed Mehreh és a négyéves Oday Mehreh egy gázai kórházban, 2025 augusztus 3-án Fotó: ALI JADALLAH/Anadolu via AFP

Guterres szerint ez „nem rejtély”, hanem inkább „ember okozta katasztrófa, erkölcsi vádirat és maga az emberiség kudarca”.

Augusztus elején az egyik legismertebb izraeli újság, a Háárec írt arról, hogy addig „Izrael 43 embert éheztetett halálra, amivel a gázai háború végzetes, új szakaszába lépett.” A gázai helyzetről „A megtervezett éhínség” címmel írtunk részletesebben.