Gyanútlan nőkről készült meztelen fotókkal volt tele egy 32 ezer fős olasz Facebook-csoport

A Facebook eltávolított egy olasz csoportot, amiben férfiak osztották meg képek ezreit gyanútlan nőkről, gyakran intim helyzetben.
A Mia Moglie (A feleségem) elnevezésű csoportnak körülbelül 32 ezer tagja volt, mielőtt bezárták, és Olaszországban hatalmas felháborodást váltott ki, amikor kiderült, hogy milyen tartalmakkal van tele.
A Facebookot működtető Meta közölte, hogy az oldalt azért távolították el a közösségi médiafelületről mert megsértette a felnőttek szexuális kizsákmányolásra vonatkozó szabályzatukat. A Facebook-csoport eltávolítása előtt készített képernyőfotókból az derült ki, hogy az oldalon meztelen, alvó, néha intim pillanatokat megélő nők képeit osztották meg a tagok egymással, a bejegyzések alatt pedig számos szexuális tartalmú hozzászólás volt olvasható férfiaktól - írja a BBC. Egyesek olyanokat írtak, hogy a képeket látható nőket „meg akarják erőszakolni”, mások pedig azt dicsérték, hogy a képek úgy készültek, hogy arról a rajtuk lévő nők nem is tudtak.
A jelenségre Carolina Capria olasz írónő hívta fel a figyelmet, aki azt írta, hogy „hányingert” és „félelmet” érzett az oldalon látottaktól, ezután a csoportot több ezren jelentették a kiberbűnözést vizsgáló hatóságoknak.
Fiorella Zabatta olasz politikus az eset után a Facebookon közzétett posztjában azt nyilatkozta, hogy ez „nemcsak ártalmatlan szórakozás”, hanem „virtuális nemi erőszak”.
„Ezek ellen a platformok ellen harcolni kell, a férfiasság mérgező eszméje ellen harcolni kell, és mindannyiunknak cselekednünk kell: a civil társadalomnak és a politikának is”.
Sokan egyébként a csoport megszüntetése után amiatt kezdtek el aggódni, hogy nőni kezdhet a hasonló tartalmú oldalak száma. Olaszországban a bosszúpornó, illetve az eredetileg privát célból készült szexuálisan explicit képek és videók megosztása 2019 óta illegális.
Az olasz sajtóban jelenleg többen is párhuzamot vonnak a történtek és a francia Pelicot-ügy közt, amelyben a férj, Dominique Pelicot egy honlapon keresztül toborzott férfiakat a felesége megerőszakolására (a történtekről ebben a podcastunkban beszélgettünk), ám hazai vonatkozásban inkább a Motherless-üggyel mutat hasonlóságokat: tavaly nyáron az internet egyik legerőszakosabb pornóoldalán bukkantak fel magyar lányokról és nőkről készült lesifotók, a felhasználók pedig nem egy alkalommal vérdíjat tűztek ki a fejükre, a kommentszekcióban pedig gyomorforgató részletességgel tárgyalták, hogyan erőszakolnák, kínoznák és ölnék meg őket. Végül idén februárban Berlinben fogták el a férfit, aki a képeket megosztotta.
A Motherless-ügy hátteréről itt írtunk bővebben, illetve a témát podcastunkban is körüljártuk.
Címlapkép: Jakub Porzycki/NurPhoto
A honlaphoz köthető nemzetközi bankszámlákat is zárolták, az intézkedés magyar számlát is érint.
Októberben állt bíróság elé Giséle Pelicot, az a hetvenes éveiben járó francia nő, akit a férje egy évtizeden keresztül rendszeresen elkábított, majd az interneten megismert környékbeli férfiakat hívott fel magukhoz, hogy együtt erőszakolják meg a magatehetetlen asszonyt. Milyen nagy tanulságokat vonhatunk le a Pelicot-ügyből? Miben más a két ország a nőjogok terén? Mi az a beleegyezésre vonatkozó záradék? A Tyúkól vendégei a Patent Egyesület munkatársai.
A lakásán végzett kutatás során számítástechnikai eszközöket, mobiltelefonokat, CD-ket, memóriakártyákat, digitális fényképezőgépeket, e-bookot, fotókat és jegyzetfüzeteket foglaltak le.
Magyar lányokról és nőkről készült lesifotók bukkantak fel a közelmúltban az internet egyik legerőszakosabb pornóoldalán. A Motherless-jelenség legsötétebb oldala az áldozatok kiszolgáltatottsága és magára hagyottsága: az érintett nők kiszolgáltatottak az elkövetőknek és az ügyben szinte tehetetlen rendszernek is.
Augusztus második derült ki, hogy magyar lányokról és nőkről készült lesifotók bukkantak fel az egyik legerőszakosabb pornóoldalon. Podcastunkban többek közt az ügy utóéletéről, a nők kiszolgáltatottságáról és az intézményi árulásról beszélgettünk.