Hahó, Harcosok! Orbán Viktor levelet kapott Trumptól

Orbán Viktor ugyan a ma reggeli interjút kihagyta, de a Harcosok Klubjában azért adott magáról életjelet.

Méghozzá a szokásos, tőmondatos formában. Kezdésként kiderül belőle, hogy még mindig a tűzijáték hatása alatt van, beszámol a tegnapi kormányülés lényegi részéről (árrésstop meghosszabbítva stb), ezután tér rá a munkácsi orosz rakétatámadásra. Csak a béke.

Az igazán izgalmas téma viszont a végére maradt:

A magyar miniszterelnök tájékoztatta Donald Trump amerikai elnököt arról, hogy támadás támadás érte a Barátság-kőolajvezeték egyik oroszországi állomását (a levélben Orbán még az augusztus 13-i támadásra utalt a levelében), és a következőképp fogalmazott:

„Öt nappal ezelőtt, közvetlenül Trump és Putyin elnök alaszkai történelmi találkozója előtt, Ukrajna dróntámadásokat hajtott végre az oroszországi Barátság kőolajvezetéken. Ez a vezeték látja el Magyarországot és Szlovákiát, két olyan országot, amelyeknek nincs más módjuk a nyersolaj importálására. Magyarország villamos energiával és üzemanyaggal támogatja Ukrajnát, ők pedig cserébe lebombázzák azokat a vezetékeket, amelyek minket ellátnak.

Nagyon barátságtalan lépés! Sok sikert kívánunk Trump elnöknek a béketeremtéshez! - írta a magyar miniszterelnök Trumpnak. ”

A magyar miniszterelnök levelére Donald Trump már válaszolt is!

A szűkszavú válasz így szól:

„Viktor. Nem tetszik, hogy ezt hallom. Nagyon dühös vagyok emiatt! Mondd meg Szlovákiának. Nagyszerű barátom vagy. Donald”

Érdekesség, hogy Donald Trump a minap közösségi oldalán, a Truth Socialön még arról posztolt, hogy:

„Nagyon nehéz, ha nem lehetetlen megnyerni egy háborút anélkül, hogy megtámadnánk a megszálló országot.”

Az amerikai elnök a sport világából vett párhuzammal élve azt írta, hogy szerinte ez olyan, mintha egy csapatot csak védekezni engednének, támadni nem, nincs esély a győzelemre, és ez látszik Ukrajna és Oroszország háborújában is.

Trump egyébként – aki Orbán Viktor szerint a béke embere – júliusban arra biztatta Volodimir Zelenszkijt, hogy az ukrán hadsereg lője bátran az orosz hátországot, és megkérdezte tőle, hogy el tudná-e találni Moszkvát.

Trump Orbánnak írt levelét megosztotta Facebook-oldalán Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója is.

Eközben Szijjártó Péter külügyminiszter a mára virradó éjszaka történt, rövid időn belül harmadik támadással kapcsolatban újabb Facebook-posztban jelezte: Juraj Blanár szlovák külügyminiszterrel levelet küldtek Kaja Kallas külügyi főképviselőnek és Dan Jørgensen energiaügyi biztosnak, amelyben

„felszólítjuk az Európai Bizottságot, hogy – ígéretének megfelelően – tegyen lépéseket annak érdekében, hogy Ukrajna ne támadja a Magyarországra és Szlovákiába vezető kőolajvezetéket.”

Szijjártó azt írta:

„Legyen mindenki számára világos: ezekkel a támadásokkal Ukrajna nem Oroszországnak árt elsősorban, hanem Magyarországnak és Szlovákiának. ”

A külügyminiszter tájékoztatása szerint a mostani támadás miatt – az előzetes kárfelmérések alapján – legalább öt napra le fog állni az olajszállítás Magyarország és Szlovákia irányába.

Szijjártó azt is írta, hogy miután idén januárban az Európai Bizottság írásban vállalta, hogy fellép az EU-tagállamok energiaellátásáért felelős vezetékekkel szembeni támadások ellen,

„[a]z Európai Bizottság azonban mindhárom támadás után hallgatott, nem lépett fel az érdekünkben.”

A korábbi eseteknél Szijjártó burkoltan megfenyegette az ukránokat, mikor arra utalt, Magyarország jelenleg Ukrajna első számú villamosenergia-ellátója.