Hatvanpuszta egyik étkezőjéről is kapott képet Hadházy Ákos

Újabb kép jutott el Hadházy Ákos független országgyűlési képviselőhöz Hatvanpusztáról.

Megkapta az egyik étkező képét, ami a „vendégháznak” nevezett épületben van.

A belső kép Fotó: Hadházy Ákos

Hadházy bejelölte azt is, ez hol van az épületen belül.

Fotó: Hadházy Ákos

A képviselő a Facebookon azt írta, eljutottak hozzá a két nagyobb L alakú épület tervei - ezeket is nyilvánosságra hozza majd -, az alapján azt is tudja, hogy ez az étkező 193 négyzetméter.

Egy építészt megkért, hogy írja le, mi van a képen:

kerámia lapburkolat,

külső nyílászáró tömör (nemes?) fa lehet,

archaizálni hivatott látszó gerendás, deszkás födém, beépített spotlámpákkal

acél pillérek és gerendák, láthatóan tartószerkezeti szerepe is van, de esztétikai okokból választották

középső fapadló: hajópadló valószínűleg kemény, esetleg minőségibb fenyő.

Hadházy azt írta, ha valaki megmondja neki, milyen mezőgazdasági munka folyik majd ebben az étkezőben, azonnal lemond és elnézést kér. Orbán ugyanis azzal érvelt, Hatvanpuszta egy félkész mezőgazdasági üzem.

Mióta Hatvanpusztán tüntetett, egyre több belső képet kap az építkezésről. Ezekből derült ki, hogy fűtőszálat tettek a gondolkodósétány alá, de a pincerendszer padlójába is. Kapott olyan képeket is, ami alapján biztosra veszi, hogy a vasajtók mögött hűtőkamrák vannak, ahol több hónapra elég élelmiszert lehet tárolni. A képviselőnek többen megerősítették, hogy a hűtőkamráktól kicsit távolabb beépítettek egy több tonnás széfet is.

Hatvanpusztán mi is forgattunk múlt héten, elég látványos, ahogy alakult az építkezés, és az is, milyen nagy területet birtokol az Orbán- és Mészáros család a majorság körül.